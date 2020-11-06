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Медведчук четко разъяснил Зеленскому, в чем он неправ в отношении КСУ, - политолог

Медведчук четко разъяснил Зеленскому, в чем он неправ в отношении КСУ, - политолог
13:14 Сегодня Телеграф

Владимир Зеленский в ситуации вокруг Конституционного суда пытается выстраивать себе имидж жесткого президента, но проигрывает более сильным оппонентам, в первую очередь главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Так политолог Юлия Пилецкая оценила аудиосообщение Зеленского депутатам от фракции "Слуга народа" по поводу ситуации вокруг Конституционного суда.

"В данном случае он выстраивает имидж "сильной руки". Он ощущает этот социальный запрос и пытается протестировать этот новый имидж на своей фракции. Он уже не президент убеждения - он президент-командующий, он отдает команды. Он пытается, в целом, формировать себе имидж жесткого президента", - охарактеризовала политолог поведение Зеленского.

Вместе с тем, уверена Пилецкая, такие политические оппоненты, как Виктор Медведчук, выглядят сильнее Зеленского.

"Но, к большому сожалению, в этом Зеленский тоже проигрывает. Он выглядит как комик. Его политические оппоненты выглядят намного сильнее его.

Медведчук солидаризировался с позицией Венецианской комиссии. И по юридическим вопросам своей компетенции тоже четко разъяснил президенту, в чем он неправ и какие риски несет узурпация власти", - привела пример политолог.

Пилецкая напомнила, что именно Виктор Медведчук является автором действующей сегодня модели парламентско-президентской республики, по которой живет Украина.

"А напомним, что Медведчук - это автор парламентарно-президентской модели. И он, конечно, четко видит, какие угрозы несет нарушение mechanism of checks and balances ("механизма сдержек и противовесов", - Ред.)", - заключила политический эксперт Юлия Пилецкая.

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