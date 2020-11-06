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Медведчук об угрозе роспуска парламента: Президент не должен опускаться до угроз

Медведчук об угрозе роспуска парламента: Президент не должен опускаться до угроз
14:13 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский не должен опускаться до угроз парламенту, решая проблему, которая сложилась в стране из-за отмены е-декларирования. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает ZIK.

"Необходимо разработать новые нормы, которые должны урегулировать те пробелы, которые появились в действующем законодательстве после признания ряда статей неконституционными.

Это единственный выход, по которому должна идти власть в правовом государстве. Это единственный выход для Верховной Рады - разработать законопроекты с указанием и учетом того, что Конституционный суд принял эти нормы неконституционными, то есть, надо разработать таким образом, чтобы они отвечали Конституции, вынести в зал и принять", - отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что абсолютно никто не выступает против декларирования доходов и расходов чиновников.

"И в нашей фракции, когда мы поднимали этот вопрос, мы указывали в своем представлении в Конституционный суд, что нарушаются нормы Конституции, и это надо упразднить, и нарушения Конституции должны быть признаны как таковыми, и эти нормы должны быть приняты в другой редакции, которые бы не нарушали норм основного закона. Вот и все. То есть, в данной ситуации различного рода обвинения, подозрения или даже оскорбления на этот счет - они нашей партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и фракцией не воспринимаются. Мы не будем голосовать ни за один из этих законов", - пояснил он.

По словам Медведчука, Верховная Рада должна разработать новое законодательство, которое в этой части должно урегулировать все эти пробелы, которые возникли после решения Конституционного суда, но ни в коей мере эти нормы, которые будут приниматься, не должны нарушать Конституцию.

"Вот единственный правовой выход в сложившейся ситуации. Все остальное - от лукавого. И когда вы задаете вопрос по поводу того, что президент сказал, что он распустит ВР - ну, наверное, это он пугал представителей своей партии, которые не хотят голосовать, и зная о том, что это голосование будет нарушением Конституции, не только Конституции, но и норм уголовного законодательства.

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