В Броварах "пронумерованные" бюллетени были напечатаны в типографии семьи кандидата "Слуги народа"

Во время голосования в Броварах 25 октября произошел скандал - на всех избирательных бюллетенях, путем внесения в избирательный бюллетень (на корешок и сам бюллетень) уникального номерного знака, было совершено умышленное нарушение тайны голосования и права на свободное волеизъявление при проведении местных выборов. Это в дальнейшем могло позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения тайны голосования в городе Бровары.

Об этом сообщается на странице Броварского отдела полиции.

Как оказалось, "нумерованные" бюллетени печатались в типографии, связанной с кандидатом на должность Броварского городского головы и первым номером избирательного списка от "Слуги народа" Дмитрием Ратниковым. Броварская городская ТИК определила исполнителем печати избирательных бюллетеней ЧП "КП" УКРСИЧ ", с которым заключает договор № 1 / 13-10 от 15.10.2020. В тот же день ЧП" КП "УКРСИЧ" заключило договор субподряда № 15/10 / 20-3 с ООО "НОВАЯ ПЕЧАТЬ" (оба предприятия находятся по одному адресу - Киев, ул. Магнитогорская, 1), которым дает задание субподрядчику изготовить печать всех избирательных бюллетеней на выборы Броварского городского головы и выборы депутатов Броварского городского совета. В спецификации к договору субподряда Стороны прямо устанавливают, что избирательный бюллетень в качестве степени защиты должен содержать нумерацию.

В день выборов избиратели обнаружили, что бюллетень и корешок к нему содержат одинаковое нумерацию. В результате есть возможность проконтролировать волеизъявление каждого избирателя через корешок бюллетеня.

Типография "НОВИЙ ДРУК" - "семейный" бизнес семьи Ратникова. Ее основателем является отчим Дмитрия - Клименко Владимир Михайлович. Он конечный бенефициар этой компании. Здесь работала его мать - Клименко Наталья Васильевна, Дмитрий печатал собственную газету "7 дней". Здесь он издал свою книгу под названием "Бровары. Мой город - мой дом", печатал предвыборную агитацию на выборах. Типография "НОВИЙ ДРУК" является учредителем ООО "Обнова" - предприятия, где Дмитрий Ратников долгое время работал в должности директора. Здесь до 2010 работала и жена Дмитрия - Наталья.

Эти факты расследуют правоохранительные органы, поэтому судьба выборов в Броварах - "под большим вопросом".