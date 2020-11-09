Реформа СБУ показала, насколько необходима свежая кровь в украинской политике - западные СМИ

Реформа СБУ демонстрирует, насколько необходима свежая кровь в украинской политике и сфере безопасности, и что только таким образом Киев может стать надежным партнером для своих западных союзников.

Об этом говорится в статье издания Eureporter.

Отмечается, что хотя укоренившееся влияние сторонних интересов на судебную систему Украины и замедлило обещанные Зеленским амбициозные реформы, прогресс в очистке украинской власти все же наметился. В частности, пример Службы безопасности Украины под руководством Ивана Баканова доказывает, что даже организации с богатым советским прошлым можно перестроить и модернизировать:

«До прихода Зеленского, СБУ оставалась верной своим традициям времён КГБ: организация с раздутым штатом сотрудников, почти неконтролируемая и часто злоупотребляющая властью. Согласно оценке на 2018 год, это «единственное агентство в стране, которое не реформировалось с 2014 года», замешанное в огромном количестве скандалов, когда общественность узнавала о попытках незаконного обогащения высокопоставленных чиновников СБУ».

В таких условиях реформа СБУ была вопросом национальной безопасности – и сильно влияла на другие европейские страны, учитывая стратегическое положение Киева и его ключевую роль в обеспечении безопасности всего континента. Под руководством главы СБУ Ивана Баканова, который находится на этом посту с августа 2019 года, агентство доказало свою эффективность… Сам не будучи продуктом дореформенной СБУ, Баканов не попал под давление пророссийских сил и коррумпированных политиков, в отличие от своих предшественников – говорится в тексте статьи.

Согласно недавно обнародованным данным, в 2020 году СБУ возбудила510 дел о коррупции, а 143 государственных чиновника были уволены за взяточничество. В апреле расследование СБУ обнаружило неопровержимые доказательства того, что генерал-майор Валерий Шайтанов собирал информацию для российской разведки и согласился спланировать теракты на украинской территории в обмен на 200 000 долларов и российский паспорт. А в начале октября СБУ заблокировала несколько сетей пророссийских ботов, пытавшихся дестабилизировать страну в преддверии местных выборов.

Кроме того, Служба безопасности Украины постепенно завоёвывает доверие своих западных коллег, о чем свидетельствует недавняя встреча Зеленского и Баканова с главой МИ-6 Ричардом Муром. А в ближайшее время именно СБУ сыграет ключевую роль в возможном расследовании олигархического влияния на ситуацию вокруг Конституционного Суда Украины, которая может привести к конституционному кризису – пишут в СМИ.