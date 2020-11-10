Кутуев об итогах выборов: ОПЗЖ Медведчука вышвырнула «слуг» из местных советов на Юго-Востоке

Разгром правящей партии «Слуга народа» на местных выборах можно сравнить с таким историческим явлением как Пражская дефенестрация.

Об этом в колонке на сайте «Корреспондент» пишет социолог, доктор социологических наук Павел Кутуев.

«В чешской политической истории ТРИЖДЫ происходило явление под названием Пражская дефенестрация. Дважды в XVI веке и ещё раз в 1618 году пражские горожане и их представители в городском совете выбрасывали из окон ратуши представителей императора Священной Римской империи германской нации (чешские земли были частью этого государственного образования, ликвидированного Наполеоном в 1806 году), которые посягали как бы мы сейчас сказали – на их гражданские права», – приводит пример автор.

«Нечто подобное случилось и на местных выборах 25 октября в Украине. Избиратели фактически дали расчёт своим нерадивым слугам в лице правящей партии «Слуга народа», – уточнил социолог.

По словам Кутуева, главный политический результат местных выборов – это электоральное уничтожение «слуг» и победа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Первое и главное – это фактическое электоральное уничтожение «слуг» (или, говоря языком политической традиции граждан Праги – выбрасывание нерадивых «Слуг» из окон местных советов) на политическом поле Юго-Востока Украины. И безусловным победителем здесь является партия Виктора Медведчука ОПЗЖ. Именно фракции ОПЗЖ в многочисленных местных советах либо получат большинство, либо станут фундаментом для формирования коалиций», – констатировал социолог.

Кутуев напомнил, что многие украинцы голосовали за Зеленского и его партию, потому что поверили, будто они являются антисистемной силой.

«В чем причины такого электорального «выбрасывания» слуг из местных советов на Юго-Востоке? Таковых факторов фиаско правящей – подчеркну, правящей! – партии достаточно много. И большая часть их является следствием действий (а чаще – бездействия) самих «слуг». Во время предыдущего – президентско-парламентского – избирательного цикла – украинские избиратели решили довериться эмоциям и поддержать новичков-аутсайдеров в лице Зеленского и его спутников, которым удалось создать себе имидж антисистемой силы», – отметил доктор социологических наук.

Однако, констатировал Кутуев, за время своего правления Владимир Зеленский и «слуги народа» продемонстрировали, что на самом деле являются продолжателями курса Петра Порошенко, чем вызвали массовое разочарование.

«И местные выборы это ярко продемонстрировали – ОПЗЖ Виктора Медведчука устроила «слугам» самую настоящую Пражскую дефенестрацию на Юго-Востоке Украины», – заключил доктор социологических наук Павел Кутуев.