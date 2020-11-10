Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Стереотипы родителей и сверхуспеваемость учеников: кандидат наук из Киева о реалиях "дистанционки"
Стереотипы родителей и сверхуспеваемость учеников: кандидат наук из Киева о реалиях "дистанционки"
Если ты слабый и только ждешь помощи, то тебя разыграют более сильные игроки: может ли Украина повторить судьбу Армении
Если ты слабый и только ждешь помощи, то тебя разыграют более сильные игроки: может ли Украина повторить судьбу Армении
В Киеве на тротуаре насмерть сбили полицейскую (фото, видео)
В Киеве на тротуаре насмерть сбили полицейскую (фото, видео)
Бездомные в Киеве устроили переполох с трупом и задержанием (фото)
Бездомные в Киеве устроили переполох с трупом и задержанием (фото)

Местные выборы обнулили «Слуг народа», а пророссийский избиратель вернулся назад к ОПЗЖ и Медведчуку, - Казарин

Местные выборы обнулили «Слуг народа», а пророссийский избиратель вернулся назад к ОПЗЖ и Медведчуку, - Казарин
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: zagittya.com.ua

Местные выборы, которые состоялись в конце октября ярко продемонстрировали, что украинцы разочаровались как в нынешней власти, так и непосредственно в президенте Владимире Зеленском.

Об этом в своей статье для издания «Новое время» написал известный журналист Павел Казарин.

Журналист подчеркнул, что несмотря на то, что еще полтора года назад почти вся карта Украины была «зеленой», кризис доверия и легитимности стал делом времени, поскольку Зеленский так и не стал точкой консенсуса для всех.

«Местные выборы обнулили прежнюю монолитность президентской команды. Пророссийские избиратели сбежали обратно к Виктору Медведчуку… Вопрос о том, кто здесь власть, станет главным в ближайшие месяцы», - пишет Казарин.

Напомним, 25 октября в Украине состоялись выборы в местные советы и мэров городов. Пока результаты не объявлены, однако уже сейчас многие эксперты говорят о том, что для партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» они стали самыми результативными. Так, ОПЗЖ выиграла выборы в четырех областных советах: Запорожском, Николаевском, Одесском и Херсонском, а также в двух областях. Кроме того, "Оппозиционная платформа – За жизнь" победила в 44 городских советах, в 9 районных. Также более 20 кандидатов от политсилы стали мэрами городов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Медведчук, Слуга народа, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
02 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
03 Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября
04 Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
05 С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пропагандисты России показали остатки разбитых армян на месте боев в Карабахе (видео)
Пропагандисты России показали остатки разбитых армян на месте боев в Карабахе (видео)
Все против Пашиняна: в России раскрыли очевидную деталь переговоров по капитуляции Армении
Все против Пашиняна: в России раскрыли очевидную деталь переговоров по капитуляции Армении
Авария с двумя фурами усложнила движение авто в Киеве: видео с места
Авария с двумя фурами усложнила движение авто в Киеве: видео с места
В Telegram масштабный сбой (карта)
В Telegram масштабный сбой (карта)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь