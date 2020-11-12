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Журналист: случилось то, о чем предупреждали – "Слуга народа" больше не лидер рейтинга

Журналист: случилось то, о чем предупреждали – "Слуга народа" больше не лидер рейтинга
18:01 Сегодня Телеграф

КМИС выдал социсследование, согласно которому в случае выборов в Верховную Раду больше всего голосов набрала бы «ОПЗЖ» Медведчука, на втором месте – "ЕвроСолидарность" Порошенко. На третьем – "Слуга народа".

Блогер и журналист Дмитрий Вовнянко пишет на своей странице в Facebook, что произошло то, о чем многие предупреждали, - "Слуга народа" больше не лидер рейтинга.

Журналист отмечает, ничего удивительного нет. Та часть избирателей Зеленского, которая была против единственного государственного языка – украинского, против НАТО и ЕС и за сближение с Москвой, окончательно откололась от "зеленых" и присоединилась к Медведчуку. Оттуда и результат. В патриотическом лагере все сложнее, там и 100 лет назад соревнуются между собой "гетманцы" и "петлюровцы". Сторонники опытного управленца и руководителя – и поклонники известной медийной персоны. Писателя (Винниченко), журналиста (Петлюры) или шоумена (Зеленского) — не важно. Между собой соревнуются те, кто призывает объединяться вокруг наиболее эффективного государственника, и те, кто живет лозунгом: "Если Украины не будет социалистической – не надо никакой".

"Все более, чем очевидно – часы щелкают. Промосковским и проукраинским силам придется сойтись друг против друга. Все зависит от того, на кого этот раз поставит патриотическое сообщество – на гетмана, или на хорошего парня. Третьего выбора нет", – написал журналист.

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