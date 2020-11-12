Россия может развернуть ядерное оружие на оккупированном полуострове - Украина в ООН

Заммпостпреда Украины в ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи ООН 11 ноября выразил опасения относительно возможности развертывания Россией ядерного потенциала на оккупированном Крымском полуострове.

Об этом говорится на странице Постоянного представительства Украины при ООН в Фейсбуке.

«Текущее превращения Крыма в огромную военную базу может свидетельствовать о возможности развертывания ядерного потенциала на оккупированном полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины. Это должно немедленно измениться », - заявил Витренко.

По словам Витренко, в России есть проблема относительно невыполнения ею международных обязательств по ядерной безопасности.

«Международное сообщество не должно закрывать глаза на опасность», - призвал Витренко.

Чиновник также напомнил российской делегации, необдуманные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, которые противоречат международному праву и Уставу МАГАТЭ.

«В результате, оккупационная государство препятствует инспекторам МАГАТЭ доступ к местам хранения ядерных и радиоактивных материалов - как в Крыму, так и на Востоке Украины», - отметил заместитель Постпреда.

Напомним, при введении в Карабах миротворцев, ФСБ России берет под контроль и часть территории Армении.