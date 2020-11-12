В команде Зеленского первая отставка из-за карантина выходного дня

Введенный 11 ноября "карантин выходного дня" коснется каждого украинца и многие будут обязаны пропустить работу из-за ограничений. Так, в ответ на решение о локдауне советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый", - написал советник главы ОП.

По его словам, он уже подал соответствующее заявление на Банковую.

Касательно причин ухода, Уманский отметил, что озвучит их только после принятия решения по его заявлению.

Стоит напомнить, что 11 ноября президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, были госпитализированы из-за диагноза COVID-19.

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