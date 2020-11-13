Может ли Украина силой вернуть Донбасс?

Украину предостерегают от попыток освободить ОРДЛО силовым способом, как это сделал Азербайджан со своими территориями в Нагорном Карабахе. Возможна ли силовая деоккупция на Донбассе? Если нет, то почему? Если да, то когда и при каких условиях? Своим мнением с «Телеграфом» поделился аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

«Основной момент – скорость операции. Если смотреть на то, что было на Южном Кавказе, у Азербайджана при поддержке Турции всё заняло полтора месяца. Прорвали оборону армян, начали выходить к центру освобождаемой территории, освободили Шуши, достигли политического урегулирования. Если проецировать ситуацию на Донбасс, то во время гипотетической военной операции нужно будет всё сделать за считанные дни», – отмечает аналитик.

Николай Белесков напоминает, что на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины стоят два армейских корпуса т.н. «ДНР» и «ЛНР», а за их спинами – российские войска.

«Должна быть очень большая скорость освободительной операции. Сейчас у нас нет такого потенциала, чтобы ее провести. Необходимы качественная разведка, качественные средства поражения, – подчеркивает эксперт. – Но в данный момент у нас отсутствует военный потенциал, чтобы за считанные дни выйти на границу, закрепиться там и тем самым предупредить то, что произошло летом 2104-го. Тогда на фоне успехов антитеррористической операции, РФ вторглась в нашу страну, стабилизировала ситуации в свою пользу и заставила Украину остаться фактически на тех рубежах, где сейчас стоят наши военные».

По мнению Николая Белескова, чтобы иметь возможность силой освободить Донбасс нам нужны годы работы и масса ресурсов.

«Тратя на оборону ресурс в 8-10 меньший, чем РФ, мы не можем создать ситуацию, которую сумел создать Азербайджан. В плане ресурса, если сравнивать российско-украинский конфликт с тем, что произошло в Нагорном Карабахе, мы не Азербайджан, а Армения, – считает аналитик. – Боевые действия на Южном Кавказе дают понимание и надежду, что при правильном инвестировании, мы можем нарастить цену для РФ за военную агрессию. Но, подчеркиваю, потенциала для военного освобождения Донбасса у нас сейчас нет. Да и РФ не будет спокойно наблюдать за этой ситуацией».

Отметим, что демократ Джо Байден, побеждающий на выборах в США, готов объединиться с европейскими лидерами, чтобы заняться украинским вопросом.

Автор: Андрей Питонов