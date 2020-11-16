Россия могла захватить Херсонщину, но ее обманули: открылись любопытные детали

Перекрытие Северо-Крымского канала с начала российской агрессии было и остается самым эффективным методом невоенного воздействия на оккупантов и возобновлять подачу воды в аннексированный Крым нельзя.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил лидер избирательного объединения "Сила права" Андрей Сенченко.

По его словам, для перекрытия поставок воды был принят вариант со строительством плотины.

"Когда мы строили, существовала опасность прорыва российских войск с целью захвата канала. Так что нужно было представить всё так, будто мы не перекрываем его. Иначе была реальная вероятность оккупации части Херсонщины", - отметил Сенченко.

Во избежание вторжения путинских войск он предложил назвать объект "Узлом учета подачи воды".

"Фото соответствующей вывески с места работ – «Строит такая-то организация, проектная стоимость такая-то, сроки строительства такие-то» – тут же появилось в оккупационных СМИ. Мол, Украина собирается втридорога продавать воду, но нам хоть камни с неба и т.д. в общем, нам удалось обмануть оккупантов", - рассказал он.

Полное интервью Андрея Сенченко читайте в материале "Телеграф": "Кремль подкупает наших чиновников для возобновления поставок воды в Крым, - Андрей Сенченко".