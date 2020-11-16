Украина может снова закрыть все границы: Кулеба озвучил условие

По Украине продолжает распространяться коронавирус, а эпидемическая ситуация с каждым днем только ухудшается. Таким образом, если в стране введут полный локдаун, Украина закроет свои границы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на сегодняшний день ужесточение карантина не рассматривается.

"С введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства", - отметил Кулеба.

Стоит напомнить, что 16 ноября от коронавируса COVID-19 скончался новоизбранный мэр Конотопа.

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