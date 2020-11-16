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Верховную Раду впервые в истории возглавила женщина

Верховную Раду впервые в истории возглавила женщина
14:19 Сегодня Телеграф

После того, как сначала председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а затем и его заместитель Руслан Стефанчук ушли на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом, украинский парламент впервые, хоть и временно возглавила женщина - вице-спикер Елена Кондратюк.

Отметим, что впервые за всю историю Независимости Украины, женщина возглавила украинский парламент.

Одним из первых решений Кондратюк на посту и.о. спикера Рады была регистрация проекта постановления об отмене решения Кабинета министров о введении в Украине карантина выходного дня.

Об этом сообщила Кондратюк во время заседания согласительного совета глав фракций и комитетов.

"Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление № 4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством", - заявила она.

Кондратюк отметила, что правительство прибегло к неоднозначным решениям, которые поставили многих граждан в безвыходное положение. При этом она добавила, что местная власть не может игнорировать решение Кабмина.

Ожидается, что документ рассмотрят во вторник, 17 ноября.

Вице-спикер предложила вызвать во вторник, 17 ноября, в Раду премьер-министра Дениса Шмыгаля и всех членов Кабмина, чтобы они объяснили видение выхода из карантина.

При этом Кондратюк обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мер.

Напомним, Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не выдержит.

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Все по теме:

Правительство, Кабмин, Коронавирус, Елена Кондратюк, Карантина выходного дня.

Автор:

Телеграф
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