Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковича: что будет дальше

В понедельник 16 ноября в Киевском апелляционном суде отменили заочный арест 4 президента-беглеца Виктора Януковича по делу о "Евромайдане".

Об этом сообщили на сайте Апелляционного суда Киева.

По предварительным данным, после отмены заочного ареста суд назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Видеозапись трансляции заседания Киевского апелляционного суда 16 ноября, по апелляционным жалобам защитников Гооршинського А.А. и Федоренко И.Л. в интересах подозреваемого Януковича - YouTube:

Стоит напомнить, что ранее, 25 июня адвокаты Виктора Януковича называли лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены.

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