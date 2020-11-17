Муж Венедиктовой заработал на увольнении 750 тысяч и через несколько дней вернулся на должность: журналисты раскрыли схему

Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции, получил компенсацию в размере 750 тыс. грн., а потом восстановился на должности.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Bihus.info.

«25 сентября, проработав год в МВД, полковник Колесник подает рапорт и отдельно просит денег. 29 сентября ему выплатили 774 644 грн. 30 сентября - Колесника официально уволен», - отметили в расследовании.

Как сообщают журналисты, Колесник, заместитель начальника департамента киберполиции, уволился со службы и возобновился уже через 10 дней. Он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат приблизительно на 750 тыс. грн.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак якобы ведет переговоры с народными депутатами по поводу отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.