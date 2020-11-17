Скачать
Вторник, 17.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Почти 12 тысяч новых случаев: коронавирус в Украине не сбавляет обороты
Почти 12 тысяч новых случаев: коронавирус в Украине не сбавляет обороты
Пенсии в Украине повысят: кто и сколько будет получать
Пенсии в Украине повысят: кто и сколько будет получать
Леся Никитюк расстроилась из-за мошенников в интернете
Леся Никитюк расстроилась из-за мошенников в интернете
Лекарства нужны не всегда: врач рассказал, как лечить ребенка от коронавируса
Лекарства нужны не всегда: врач рассказал, как лечить ребенка от коронавируса

Муж Венедиктовой заработал на увольнении 750 тысяч и через несколько дней вернулся на должность: журналисты раскрыли схему

Муж Венедиктовой заработал на увольнении 750 тысяч и через несколько дней вернулся на должность: журналисты раскрыли схему
09:02 Сегодня Телеграф

Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции, получил компенсацию в размере 750 тыс. грн., а потом восстановился на должности.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Bihus.info.

«25 сентября, проработав год в МВД, полковник Колесник подает рапорт и отдельно просит денег. 29 сентября ему выплатили 774 644 грн. 30 сентября - Колесника официально уволен», - отметили в расследовании.

Ирина Венедиктова назвала дискриминацией маленькую зарплату: сколько получают в Генпрокуратуре

Как сообщают журналисты, Колесник, заместитель начальника департамента киберполиции, уволился со службы и возобновился уже через 10 дней. Он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат приблизительно на 750 тыс. грн.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак якобы ведет переговоры с народными депутатами по поводу отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Киберполиция, Ирина Венедиктова, Денис Колесник.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Друг Путина умер от коронавируса: за ним в Европу отправили "летающий госпиталь"
02 На канале Порошенко ведущий обвинил во лжи нардепа из его фракции: видео скандала в прямом эфире
03 Пионтковский рассказал, чем Трамп расстроил Путина
04 Лев Лещенко пожаловался на нищету
05 Единство в воздухе: журналист Цаплиенко рассказал, что происходит в Азербайджане после победы над Арменией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция во время пандемии: все носят маски, а на жилье и экскурсиях можно сэкономить
Турция во время пандемии: все носят маски, а на жилье и экскурсиях можно сэкономить
Вблизи Сицилии проснулся вулкан: появились фото и видео
Вблизи Сицилии проснулся вулкан: появились фото и видео
Дом музыкантки Леси Рой перевернули вверх дном: она показала фото последствий обыска и рассказала детали
Дом музыкантки Леси Рой перевернули вверх дном: она показала фото последствий обыска и рассказала детали
Степанов назвал ожидаемые сроки спада заболеваемости COVID-19
Степанов назвал ожидаемые сроки спада заболеваемости COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь