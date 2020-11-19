Найем намекнул, что дело против "Трейд Коммодити" по закупке топлива Минобороны может быть заказным

Известный адвокат-антикоррупционер Маси Найем намекнул, что скандальное дело НАБУ против компании "Трейд Коммодити" по закупке в 2016 году топлива для нужд Министерства обороны, может быть заказным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Найем отметил, что его юридическая компания стремится разобраться действительно ли это уголовное производство было открыто по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Черновол.

"Мы хотим разобраться, кто же все-таки стоял за открытием этого уголовного производства: бывший народный депутат Татьяна Черновол или...нет? Потому что фактически данным делом выбили с рынка дешевого поставщика топлива Министерству обороны", – написал адвокат.

Он отметил, что будет обращать внимание Высшего антикоррупционного суда на информацию из двух выдержек из уголовного производства о заявителе и фабуле дела. По его словам, в обращении Черновол якобы нет ничего о закупке топлива "Трйед Коммодити".

"В обоих выдержках один и тот же заявитель – бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол. А вот фабула во втором резко меняется путем добавления двух последних предложений, касающихся закупки топлива Министерством обороны у "Трейд Коммодити". То есть возбудили дело на основании депутатского обращения, направленного Татьяной Черновол в НАБУ, в котором нет ничего о закупке топлива и компании "Трейд Коммодити". Но, несмотря на отсутствие этой информации в депутатском обращении, почему-то эти сведения там появились, а основание открытия производства – не менялась. После заседания обязательно обнародую две выдержки и обращение Т. Черновол", – написал он.