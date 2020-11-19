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В сети сообщили, что Шмыгаль извинился перед премьером Казахстана за инцидент с фальшивым тестом министра Криклия

В сети сообщили, что Шмыгаль извинился перед премьером Казахстана за инцидент с фальшивым тестом министра Криклия
16:13 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принес свои извинения премьер-министру Казахстана Аскару Мамину за инцидент с поддельным тестом на Covid-19, который накануне встречи с казахской делегацией предоставил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Об этом пишет популярный телеграм-канал "Крокодил" со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Ранее сообщалось, что встреча с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 12 ноября прошла без участия министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Их не пустили на встречу из-за обнаруженной подделки ПЦР-тестов, которые были обязательным условием для участия в мероприятии, сообщает «УНИАН».

Согласно протоколу, лица, которые контактируют с премьером Казахстана, должны предоставить негативные результаты теста на коронавирус.

«По данным источника в Комитете национальной безопасности Казахстана, то, что справки фальшивые, выяснила служба безопасности премьер-министра Мамина», - сообщило издание.

Скандал с фальшивкой, который выставил Украину в невыгодном свете, как утверждает издание «Обозреватель», дает Криклию серьезные основания задуматься об отставке.

Напомним, Владислав Криклий – многократный фигурант коррупционных скандалов. Против него даже были заведены уголовные дела по поводу злоупотребления служебным положением в корыстных целях.

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