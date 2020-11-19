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Лидеров Евромайдана вызвали на допрос по делу о "госперевороте": журналистка указала на тревожный знак

Лидеров Евромайдана вызвали на допрос по делу о "госперевороте": журналистка указала на тревожный знак
18:48 Сегодня Телеграф

Государственное бюро расследований вызывает на допросы людей, которые были лидерами Евромайдана. Заявителем по делу является народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин

Об этом сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

"1 октября ГБР открыло уголовное производство № 42020000000001885 по делу о государственном перевороте. В связи с событиями Майдана", — говорится в сообщении.

В частности, на допрос повестками вызываются экс-глава СНБО Александр Турчинов, бывший спикер ВР Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Сергей Пашинский, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Чорновол.

Журналистка предполагает, что на самом деле фамилий гораздо больше. Кошкина отмечает, что копии повесток на допрос у нее есть.

Как отмечается, расследование начато по заявлению одного из деятелей режима бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина, который в 2010-2013 годах был первым заместителем генпрокурора.

Под его руководством были направлены в суд дела в отношении экс-министра МВД Юрия Луценко, экс-замминистра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

«Прошло семь лет. История повторяется. ГБР заводит дело по Майдану как госперевороту. Ещё раз: ГБР называет Майдан госпереворотом. Наш с вами Майдан», - пишет Кошкина в своем Facebook.

Она отмечает, что украинцы выходили на Майдан не из-за лидеров, а за свою свободу, за будущее своих детей.

"Семь лет спустя главный тюремщик эпохи Януковича Ренат Кузьмин (тихо отсиживавшийся пять лет в оккупированном Крыму, пока не получил мандат ОПЗЖ) говорит: «все фигня, ребята! Ваш Майдан - госпереворот». И ГБР бодрым галопом несётся расследовать. Для начала, вызывая на допрос лидеров: Турчинова, Яценюка, Пашинского, Парубия, Кличко даже не постеснялись. Ну и остальных", - обращает внимание Кошкина.

Журналистка не исключает, что сейчас некоторые с безразличием отнесутся к вызову на допрос Парубия и Яценюка, считая, что их самих это не коснется и дает неутешительный прогноз:

«А зря. Очень зря. Не в них персонально дело. Сегодня - они. Завтра - мы. Каждый из нас. Брусчатку подносил? Молотова смешивал? Изволь!».

Стоит отметить, что экс-спикер Рады Парубий в комментарии УНИАН подтвердил, что его действительно вызывали на допрос в ГБР. При этом он отметил, что не помнит, были ли в повестке слова "государственный переворот".

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Все по теме:

Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Соня Кошкина, ГБР, Андрей Парубий, Евромайдан, Татьяна Чороновол..

Автор:

Телеграф
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