Лидеров Евромайдана вызвали на допрос по делу о "госперевороте": журналистка указала на тревожный знак

"1 октября ГБР открыло уголовное производство № 42020000000001885 по делу о государственном перевороте. В связи с событиями Майдана", — говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований вызывает на допросы людей, которые были лидерами Евромайдана. Заявителем по делу является народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин

Журналистка предполагает, что на самом деле фамилий гораздо больше. Кошкина отмечает, что копии повесток на допрос у нее есть.

Как отмечается, расследование начато по заявлению одного из деятелей режима бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина, который в 2010-2013 годах был первым заместителем генпрокурора.

Под его руководством были направлены в суд дела в отношении экс-министра МВД Юрия Луценко, экс-замминистра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

«Прошло семь лет. История повторяется. ГБР заводит дело по Майдану как госперевороту. Ещё раз: ГБР называет Майдан госпереворотом. Наш с вами Майдан», - пишет Кошкина в своем Facebook.

Она отмечает, что украинцы выходили на Майдан не из-за лидеров, а за свою свободу, за будущее своих детей.

"Семь лет спустя главный тюремщик эпохи Януковича Ренат Кузьмин (тихо отсиживавшийся пять лет в оккупированном Крыму, пока не получил мандат ОПЗЖ) говорит: «все фигня, ребята! Ваш Майдан - госпереворот». И ГБР бодрым галопом несётся расследовать. Для начала, вызывая на допрос лидеров: Турчинова, Яценюка, Пашинского, Парубия, Кличко даже не постеснялись. Ну и остальных", - обращает внимание Кошкина.

Журналистка не исключает, что сейчас некоторые с безразличием отнесутся к вызову на допрос Парубия и Яценюка, считая, что их самих это не коснется и дает неутешительный прогноз:

«А зря. Очень зря. Не в них персонально дело. Сегодня - они. Завтра - мы. Каждый из нас. Брусчатку подносил? Молотова смешивал? Изволь!».

Стоит отметить, что экс-спикер Рады Парубий в комментарии УНИАН подтвердил, что его действительно вызывали на допрос в ГБР. При этом он отметил, что не помнит, были ли в повестке слова "государственный переворот".