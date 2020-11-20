Не все, кто остался в Крыму и ОРДЛО - предатели, они - заложники, - Андрей Сенченко

Во второй части интервью нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко рассказал, может ли Украина вынудить Россию вернуть Крым и Донбасс, какие ошибки допускает Владимир Зеленский в переговорах с Кремлем, а также может ли Украина вернуть оккупированные территории, как это сделал Азербайджан с Нагорным Карабахом. Первую часть разговора читайте здесь.

- Вы возглавляли следственную комиссию Верховной Рады по расследованию Иловайской трагедии. Почему считаете, что за нее несет ответственность не только агрессор, но и высшее военно-политическое руководство Украины?

- Так считаю не только я, но и все члены соответствующей парламентской комиссии (кроме Марии Ионовой из «Удара», на которую давили из администрации президента, и она не подписала отчет). Война – жестокая штука, люди гибнут каждый день. Нельзя обвинять в этом командиров. Но нельзя и оставлять безнаказанными факты отдачи абсурдных приказов и игнорирования данных разведки. Или факты преступного бездействия.

Наша комиссия не оценивала действия военных непосредственно в «котле», но мы давали оценку действиям и бездействию военного и политического руководства Украины в сложившейся ситуации. И вопросов было много. Почему появилась возможность массированного российского вторжения на территорию Украины? Почему не было адекватной реакции, когда уже стало ясно, что это именно вторжение? Почему, когда уже почти произошло окружение Иловайска, но еще можно было избежать «котла», не была дана своевременная команда о выводе наших войск? Зачем предпринимали две преступные попытки имитации деблокирования Иловайского «котла», в результате которых бессмысленно погибли люди?

Были и другие моменты. Всё изложено в отчете следственной комиссии парламента. Очевидна прямая вина военного и политического руководства страны того времени. В результате бойни 29 августа 2014 года наше руководство оказалось парализованным в куда большей степени, чем армия и украинское общество. У политического и военного руководства была истерика и неадекватное поведение. Это привело к подписанию первого Минского соглашения и пропихиванию через парламент закона об особом статусе, который до сих пор не дает Украине выбраться из «минского болота».

- Реально ли «задавить» РФ исками, заставив понести максимальную ответственность за то, что она сотворила с Украиной? О какой сумме компенсаций может идти речь?

- Если ничего не делать, то и возможностей не будет. Я в этом случае всегда привожу пример войны в Персидском заливе 1990 года – вооруженной агрессии Ирака против Кувейта. Военные действия длились тогда двое суток, после чего последовало 7 месяцев оккупации Кувейта Ираком. Погибло около 200 человек. Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку в интересах пострадавшего государства, бизнеса, граждан, – 462 млрд долларов. Часть претензий уже признана и оплачена.

К большому сожалению, у нас системным подсчетом нанесенного РФ ущерба никто не занимался и не занимается. Люди, потерявшие в Крыму и на Донбассе то, что создавали всю жизнь, не имеют никакой поддержки. А пострадали не только 2 миллиона человек, которые покалечены, потеряли членов семьи, лишились работы, жилья, другого имущества, прошли через плен, пытки, до сих пор являются заключенными.… В той или иной степени пострадали все украинцы, с 2014 года живущие в состоянии необъявленной войны и несущие колоссальные материальные и моральные потери.

Подачей соответствующих исков практически никто, кроме нашей общественной организации «Сила права», не занимается. На данный момент мы переживаем очередной сложный этап. Нас поддерживали около 40 предприятий среднего и малого бизнеса. Но они сейчас сами в тяжелом положении в связи с пандемией коронавируса. Мы не останавливаем работу в данном направлении, но нужна серьезная, системная, в масштабах всей страны, работа по подготовке претензий в интересах государства, бизнеса и граждан. Пройдет время, – и нас спросят, почему мы не задокументировали преступления агрессора, почему не подготовились? Почему нет исков, почему только эмоции? Крыть будет нечем…

- Возможен ли сценарий, при котором Киев и Москва заключат сделку? Например, Украина получает Донбасс и компенсации, а в обмен забывает о Крыме?

- Это исключено. Политики способны на что угодно, но украинское общество никому не позволит этого сделать. У нас, к большому сожалению, в результате развязных действий российской пропаганды в информационном пространстве Украины, а также действий платных и бесплатных идиотов формируется мнение, что все, кто проживает на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, – предатели. На самом деле, они заложники, которых не смогла защитить их родная страна. У каждого были свои причины, чтобы остаться. Престарелые родители, отсутствие средств для переезда и т.д. Да нам и не нужно, чтобы они все приехали сюда, – это будет равноценно отказу от территории. Нам необходимо законами Украины дать четкие ответы каждому жителю оккупированной территории – кого страна считает жертвой оккупации, а кого пособником оккупантов.

- Именно поэтому так важна тема переходного правосудия для временно оккупированных территорий?

- Безусловно. Есть и соответствующие проекты, и мировой опыт. Но проекты нужно пропустить через широкое общественное обсуждение. Думаю, появится еще много достойных предложений, чтобы включить в соответствующий законопроект. А затем закрепить правила законами Украины. Чтобы живущий в оккупации человек, оценивая свои перспективы, опирался не на интервью очередного политика или чиновника, а на нормы украинского закона. И четко понимал, что он – жертва, что ему не будут предъявлять претензии. Либо понимал меру ответственности за то или иное преступление.

- Одно время в рамках Военного кабинета Вы сотрудничали с «Батькивщиной». Потом пути разошлись. Существует ли сейчас «Военный кабинет» и чем он занимается?

Военный кабинет – это команда, которая помогала Юлии Тимошенко в процессе парламентских выборов 2014 года. Костяк сформирован на базе «Силы права». Выборы закончились, Юлия Тимошенко пошла дальше своим путем в политике, а Военный кабинет так и работает в составе «Силы права». Мы подготовили важные инициативы, которые уже предложили действующей власти. Это и военная реформа, и предложения по развитию оборонно-промышленного комплекса, и способы противодействия агрессору на информационном фронте.

- Как оцениваете действия прошлой и нынешней власти касательно Донбасса и Крыма? Что нужно сделать, чтобы деоккупация стала ближе?

- Прошлая власть не делала ничего. Минские соглашения – удобные сани, в которых можно было 4 года ехать и ничего не делать. Ответ на все – безальтернативные Минские соглашения – мы все сделали, теперь наши европейские партнеры должны заставить РФ выполнить обязательства. При этом, если бы мы выполнили соглашения так, как они написаны, началась бы гражданская война.

Что касается нынешней власти.…Когда Зеленский стал президентом, он попытался использовать механизмы, существовавшие на тот момент. Речь о Нормандском формате. Но энергетики этого формата, чтобы решить проблемы прекращения войны и возвращения территорий, недостаточно.

Нынешней власти нужно начинать действовать, опираясь на реальный анализ причин агрессии РФ против Украины, анализ целей Кремля. И станет очевидно, что мы не договоримся. Понятно, что России не нужен Донбасс как таковой. Кремлю стратегически важно не допустить успеха демократического государства Украина на границе с РФ. Ведь этот успех несовместим с грабительской политикой российского руководства. Он может навеять россиянам «дурные» мысли о том, что можно жить по-другому. Так что задача российского коллективного путина – разрушение украинской государственности и воссоздание Российской империи.

Нам нужно работать с Германией и Францией в Нормандском формате и с США и Великобританией над реализацией Будапештских гарантий. Коллективных возможностей вынудить Россию уйти из Крыма и Донбасса достаточно.

Скоро 7 лет, как идет война, а до сих пор государство Украина на высшем уровне не заявило, чего же именно мы ждем от стран-гарантов. Очевидно, не того, чтобы они пришли к нам со своими солдатами и умирали на нашей земле. Речь о том, что нужно довести санкции до уровня, достаточного для принуждения Путина к миру и возврата территорий Украины. И, конечно, требуется военно-техническая помочь совершенно иных масштабов.

- Пример Азербайджана, который 30 лет ждал возвращения Карабаха, набрался сил и военным путем забрал оккупированную территорию, для нас применим?

- Там был замороженный конфликт, как в Приднестровье. В Украине он не может быть таким. Когда с той стороны постоянно подбрасывают дровишки в костер, с этой заморозить ничего невозможно. Россияне будут продолжать поддерживать тлеющий конфликт, будут и дальше грабить территорию, создавать экологические проблемы, закладывать страшные бомбы на будущее. Такие конфликты – неразрешенные проблемы – в конце концов, всегда взрываются. Так будет и с Донбассом, и с Крымом, если попытаться заморозить эти проблемы.

- Прокомментируйте усиление пророссийских партий вследствие местных выборов. Почему это стало возможным?

- Произошла информационная оккупация нашей страны. При том, что нынешняя власть делает ошибки, и пока у нее нет адекватной реакции (хоть наша команда предлагала определенные законодательные вещи, которые были бы адекватным ответом на информационную агрессию), корни проблем появились при Порошенко. Когда на Банковой в обнимку с Медведчуком ходили. Когда его сделали чуть ли не главным действующим лицом в Минском процессе. Когда позволили заниматься бизнесом на территории Украины – продавать здесь доставшиеся ему по дешевке российские нефтепродукты, покупать каналы. Вот эти результаты барыжных соглашений мы сейчас все и расхлебываем.

Должна быть введена уголовная ответственность за публичное непризнание факта российской оккупации Крыма и Донбасса, а также российской вооруженной агрессии против Украины. Как существует во многих странах ответственность за непризнание преступлений нацистов и Холокоста.

В условиях вооруженной агрессии против нашей страны, возможностей, прав и полномочий Нацсовета по ТВ и радиовещанию недостаточно. Ответственность за защиту страны от вооруженной агрессии (частью которой является агрессия информационная) должен брать на себя СНБО. В том числе, получить возможность вводить санкции против каналов, обслуживающих интересы агрессора: приостанавливать действие лицензии на вещание до завершения российской оккупации.

Сегодня перед Украиной уйма стратегических задач. Но все они нам по плечу. Волна патриотизма, которая поднялась в 2014-м после начала российской агрессии, – это то, чем надо дорожить. Важно переломить ситуацию, когда половина страны ее защищает, а вторая ушла в быт и считает, что война их не касается.

Автор: Андрей Питонов