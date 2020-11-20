Кабмин на внеочередном заседании сменил главу Министерства энергетики

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил исполняющую обязанности Министра энергетики Ольгу Буславец.

Об этом написал народный депутат Украины Василий Мокан в Фейсбук.

Также он отметил, что исполнять обязанности министра теперь будет Юрий Бойко, который до этого был заместителем Буславец.

Юрий Николаевич Бойко родился в 1972 году в Ровно.

Окончил в 1995 году Киевский политехнический институт по специальности "Автоматическое управление электроэнергетическими системами", квалификация - инженер-электрик.

Также закончил Международный институт менеджмента (2002 г.) и Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2013 г.).

Начиная с ноября 2012 по октябрь 2014 работал в Чернигове - и.о. председателя правления, а затем председателем правления ОАО "Черниговоблэнерго".

С октября 2014 до мая 2020 работал заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок".

Ольгу Буславец назначили на пост и.о. главы Министерства энергетики в апреле 2020 года.