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Кабмин на внеочередном заседании сменил главу Министерства энергетики

Кабмин на внеочередном заседании сменил главу Министерства энергетики
Обновлено 18:52 Сегодня Телеграф Фото: slovoidilo.ua

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил исполняющую обязанности Министра энергетики Ольгу Буславец. 

Об этом написал народный депутат Украины Василий Мокан в Фейсбук. 

Также он отметил, что исполнять обязанности министра теперь будет Юрий Бойко, который до этого был заместителем Буславец. 

Юрий Николаевич Бойко родился в 1972 году в Ровно.  

Окончил в 1995 году Киевский политехнический институт по специальности "Автоматическое управление электроэнергетическими системами", квалификация - инженер-электрик.

Также закончил Международный институт менеджмента (2002 г.) и Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2013 г.).

Начиная с ноября 2012 по октябрь 2014 работал в Чернигове - и.о. председателя правления, а затем председателем правления ОАО "Черниговоблэнерго".

С октября 2014 до мая 2020 работал заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок".

Ольгу Буславец назначили на пост и.о. главы Министерства энергетики в апреле 2020 года. 

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Все по теме:

Юрий Бойко, Кабмин, Минэнерго.

Автор:

Телеграф
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