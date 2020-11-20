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Столичная "Батькивщина" представила новоизбранных депутатов и рассказала о планах работы в Киеве

Столичная "Батькивщина" представила новоизбранных депутатов и рассказала о планах работы в Киеве
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Фото: Батькивщина

Кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, который занял 4 место в избирательной гонке, сохранит мандат в парламенте. Всего в Киевсовет избраны 12 депутатов от политической силы. Об этом политик заявил во время брифинга в штабе партии, сообщает пресс-служба.

"Я ценю поддержку и отвечаю перед киевлянами за все свои обещания. Гарантирую, что буду делать все на любой должности для реализации программы мощной команды "Батькивщины", которой киевляне отдали почти 52 тыс. голосов ", - отметил он.

Одним из главных выводов после встреч с киевлянами Алексей Кучеренко считает то, что столичные депутаты-мажоритарщики плохо защищают интересы общества. Поэтому он пообещал взять на себя эту функцию в Верховной Раде.

"Откровенно говоря, я лично недоволен работой своего депутата ВР. И думаю, что то же самое могут сказать большинство киевлян. Поэтому я собираюсь сконцентрироваться на выполнении своих обещаний в должности депутата ВР. Поскольку остаются нерешенными проблемы с ЖКХ, энергетическим, жилым секторами и другими секторами жизнедеятельности Киева ", - добавил политик.

Алексей Кучеренко отметил основные направления работы фракции "Батькивщины" в Киевсовете.

"В первую очередь, это проблемы с инфраструктурой. Зима еще не началась, однако появилось множество жалоб об отсутствии теплоснабжения. Уже есть десятки прорывов труб теплотрасс и водопроводных труб. Эта проблема никуда не девается и мы будем ее решать. То же самое с проблемой модернизации устаревшего жилого фонда. Кроме этого, вы видите реальное экологическое состояние в Киеве, и что происходит с воздухом в столице. Проблемы экологии, мусора, отходов - эти вопросы остаются для нас приоритетными в работе. Также это проблемы тарифов. Я в должности депутата ВР вместе с командой "Батькивщины" в городском совете будем максимально защищать интересы киевлян и контролировать основные сферы жизни Киева ", - сказал депутат.

В свою очередь, глава столичной "Батькивщины" Виталий Нестор отметил, что в Киевсовет избраны 12 депутатов.

"Я искренне благодарю всех 120 кандидатов, которые вместе с нами боролись на местных выборах. Убежден, что следующие 5 лет киевлян ждет открытия новых станций метро, капитальные ремонты мостов, капремонты и модернизация жилых домов, асфальтирование дворов и другое. Напоминаю, что в Киеве работают 10 районных организаций, куда можно записаться на прием и получить помощь. Кроме этого, работает штаб столичной "Батькивщины" в сердце города, по ул. А.Городецького, 4 ", - отметил Виталий Нестор.

Присутствующий на брифинге депутат Киевсовета от "Батькивщины" Денис Москаль пообещал сосредоточить внимание Киевсовета именно на проблеме экологии.

"Речь идет не просто о парках, мы будем работать над тем, чтобы киевляне пили чистую воду. Система по очистке воды хлором должна быть заменена на новые технологии. Мы за чистый воздух. Наконец должен быть завершен проект по реконструкции Бортнической станции аэрации. Мы будем следить, чтобы деньги налогоплательщиков тратились эффективно. В первую очередь на программы, от которых зависит здоровье киевлян. Мы обещаем, что жить в столице станет комфортнее ", - заверил Денис Москаль.

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Киев, Батькивщина.

Автор:

Телеграф
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