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Среда, 25.11.2020
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Экстрадиция украинского блогера в Россию: открылись новые подробности

Экстрадиция украинского блогера в Россию: открылись новые подробности
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф

Украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова 6 ноября Интерпол задержал в Индонезии. Активиста могут выдать России. В МИД Украины говорят, что задержанный в Индонезии   Орешников "не оформил юридически выход из гражданства Российской Федерации".

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Дело Михаила Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и Министерства иностранных дел Украины," - отмечают в МИД Украины.

Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г.Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. По предварительным данным, против блогера в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.

Известно, что задержанный находится в Главном управлении полиции Джакарты.

Кроме того, 23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о случаях  преследования граждан по политически мотивированным обвинениям с помощью Интерпола.

Стало известно о резком ухудшении состояния политзаключенного украинца в России

Дипломатическое учреждение Украины также направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии. Также украинский консул посетил Михаила в месте содержания.

Напомним, что Михаил Орешников бывший гражданин РФ - активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях так называемых "зеленых человечков" в Украине. За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал, как блогер, бороться с путинским режимом.

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Все по теме:

Украина, Россия, Индонезия, Интерпол, Михаил Орешников.

Автор:

Телеграф
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