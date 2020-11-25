Экстрадиция украинского блогера в Россию: открылись новые подробности

Украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова 6 ноября Интерпол задержал в Индонезии. Активиста могут выдать России. В МИД Украины говорят, что задержанный в Индонезии Орешников "не оформил юридически выход из гражданства Российской Федерации".

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Дело Михаила Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и Министерства иностранных дел Украины," - отмечают в МИД Украины.

Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г.Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. По предварительным данным, против блогера в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.

Известно, что задержанный находится в Главном управлении полиции Джакарты.

Кроме того, 23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о случаях преследования граждан по политически мотивированным обвинениям с помощью Интерпола.

Дипломатическое учреждение Украины также направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии. Также украинский консул посетил Михаила в месте содержания.

Напомним, что Михаил Орешников бывший гражданин РФ - активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях так называемых "зеленых человечков" в Украине. За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал, как блогер, бороться с путинским режимом.