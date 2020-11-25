После слов Зеленского о грядущей отставке Венедиктовой, генпрокурор решила проверить главную гордость президента

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила главам областных прокуратур изучить законность использования государственных средств, которые были направлены на широкомасштабную программу "Велике будівництво". Она, как известно, является предметом гордости для президента страны Владимира Зеленского.

Примечательно, что это случилось через несколько недель после заявления главы государства о возможном увольнении главы Офиса генпрокурора. Ведь документ, который оказался в распоряжении OBOZREVATEL, она подписала еще 4 ноября.

"Офисом Генерального прокурора осуществляется изучение состояния реализации органами прокуратуры в течение 2019-2020 годов процессуальных, надзорных, представительных и координационных полномочий в сфере законности использования бюджетных средств, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог", – говорится в нем.

В документе внимание акцентируется на том, что программу "Велике будівництво" инициировал именно президент Зеленский. Прокуроров же просят изучить все имеющиеся уголовные дела, которые касаются ее реализации, в частности, за 2019-й и 11 месяцев 2020-го.

Напомним, что бывший министр финансов Игорь Уманский публично заявил, что деньги из так называемого "ковидного фонда" попросту разворовываются. При этом советник Ермака подчеркнул, что воруют на флагманском для президента проекте - так называемое "Велике будівництво".