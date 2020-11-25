Главой фракции "Голос" в Киевсовете стал IT-предприниматель Маленко

Председателем фракции «Голос» в Киевском городском совете стал 34-летний IT-предприниматель Григорий Маленко, а его замом - адвокат и общественный деятель Зоя Ярош.

Во вторник, 24 ноября состоялось первое собрание фракции «Голос» в Киевсовете, где они были выбраны.

«Депутаты всей страны смотрят на вас, как на эталон поведения. Это очень круто, но это и возлагает на вас огромную ответственность - оправдать такие ожидания. Поэтому держите эту планку очень высоко», - сказала депутатам «Голоса» в Киевсовете председатель партии Кира Рудык.

Представители «Голоса» в Киевсовете также утвердили положение о фракции и прошли подготовку к первому пленарному заседанию, которое предварительно назначено на 1 декабря.

Все депутаты будут закреплены за районами Киева. Планируется, что каждый представитель «Голоса» в Киевском городском совете будет собирать предложения от активистов района, предпринимателей и общества в целом, и будет настоящим проводником интереса киевлян в Киевсовете.