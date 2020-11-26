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Четверг, 26.11.2020
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Охрана Зеленского попала в скандал в Днепре (видео)

Охрана Зеленского попала в скандал в Днепре (видео)
14:33 Сегодня Телеграф Информатор

Президент Владимир Зеленский 26 ноября прибыл с визитом в Днепр, чтобы проститься с умершим от коронавируса генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, а заодно и проконтролировать строительство участка дороги Южного обхода.

Визит не обошелся без инцидента. Как сообщает "Информатор", охрана гаранта запретила журналистам вести фото- и видеосъемку с мероприятия по возложению цветов на Аллее памяти погибших героев Революции Достоинства и бойцов ООС, с участием Зеленского.

По словам журналистов, не прекратить съемку им позволило исключительно полное игнорирование требований секьюрити Зеленского прекратить снимать. Свое поведение охрана президента объяснила тем, что якобы "мероприятие не публичное, хотя оно проводилось в общественном месте, где фото- и видеосъемка по факту не может быть запрещена.

К тому же плюсов в пользу журналистов добавляет тот факт, что в Днепр президент приехал с официальным визитом. Примечательно и то, что охрана настаивала на запрете съемки посещения Зеленским Аллеи памяти даже со стороны.

Отметим, что на кадрах, опубликованных изданием, действительно видно, как один из представителей охраны президента руками удерживает представителей прессы подальше от гаранта, тем самым мешая снимать происходящее.

В сети такое поведение охраны президента вызвало нескрываемое возмущение. Причем большая часть комментаторов не выбирала выражений, описывая поведение президента и его охраны. Хотя нашлись и те, кто раскритиковал журналистов, отметив, что они почему-то не увидели позитива в визите гаранта.

Напомним, последний раз Владимир Зеленский был в Днепре в августе 2020 года.

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Все по теме:

Журналисты, Днепр, Охранники, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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