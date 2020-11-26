МВФ приблизил транш для Украины: журналист назвал ключевое условие

На внеочередном заседании Кабинет министров Украины принял изменения к проекту госбюджета на 2021 год и проект, по которому директор НАБУ остается на своем посту, - это могло быть условием МВФ для выделения транша.

Такое мнение на своем канале в Телеграм высказал журналист "1+1" Евгений Куксин.

Премьер Денис Шмыгаль утверждает, что проект бюджета был согласован с МВФ. А вторым вопросом на заседании Кабмина 26 ноября было рассмотрение проекта закона о деятельности НАБУ, по которому увольнять директора организации получает право Верховная Рада.

Уволить директора Бюро можно будет на основаниях, указанных в законе, или в случае назначения нового, - говорится в заявлении правительства, однако не уточняется, какие именно основания для этого нужны.

По мнению Куксина, МВФ мог согласовать бюджет Украины на 2021 год при условии принятия проекта закона по НАБУ.

"Выходит, сохранение Артема Сытника директором Бюро является ключевым условием получения транша", - подчеркнул журналист.

Как ранее писал "Телеграф", финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что в ситуации с локдауном выходом для Украины станет "налаживание отношений" с МВФ.