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Конфликт давно заморожен: в Украине объяснили перспективы освобождения Донбасса

Конфликт давно заморожен: в Украине объяснили перспективы освобождения Донбасса
18:55 Сегодня Телеграф

"План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который предусматривает демилитаризацию ОРДЛО и проведение там местных выборов никаким образом не повлияет на процесс деоккупации Донбасса, поскольку судьба этого региона была определена еще в 2015 году, и перспектив для процесса возвращения захваченного Россией украинского региона сейчас нет.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" военный обозреватель Александр Коваленко, который больше известен как блогер с ником "Злой одессит".

"Конфликт на Донбассе заморожен с 2015 года. Вопрос в другом, какое значение придавать такой формулировке и, что под ней подразумевается. В том состоянии в котором находится ситуация с оккупированными территориями многих может не устраивать, с их политических, либо ура-патриотических позиций", - сказал он, отметив, что нынешняя ситуация оптимальная в рамках поступательного и последовательного ослабления России под воздействием санкций и политического прессинга.

В тоже время, по словам Коваленко, нельзя забывать, что политического решения деоккупации территорий быть не может.

"Вопрос лишь в том, насколько готова будет Россия отстаивать захваченные у Украины территории", - добавил политический обозреватель, отметив, что в этом моменте все будет зависеть от степени экономической и политической слабости РФ.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Слив дочери Путина - результат войны внутри ФСБ, в России реально могут устроить дворцовый переворот.

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Все по теме:

Россия, Донбас, ОРДЛО, деоккупации.

Автор:

Телеграф
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