Скачать
Среда, 02.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Локдаун откладывается? Появилась новая информация об ужесточении карантина в Украине
Локдаун откладывается? Появилась новая информация об ужесточении карантина в Украине
Карантин выходного дня закончился: какие ограничения теперь действуют в Украине
Карантин выходного дня закончился: какие ограничения теперь действуют в Украине
В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: что важно знать
В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: что важно знать
Дети погибших военных ООС будут бесплатно питаться в школах и детсадах
Дети погибших военных ООС будут бесплатно питаться в школах и детсадах

Свои надежды на улучшение жизни в Украине избиратели Зеленского теперь связывают с Медведчуком, – Чемерис

Свои надежды на улучшение жизни в Украине избиратели Зеленского теперь связывают с Медведчуком, – Чемерис
18:51 Сегодня Телеграф

Результаты местных выборов и последние социологические опросы показывают, что свои надежды на установление мира в стране и восстановление экономики украинцы все больше связывают с партией Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал политический эксперт и правозащитник Владимир Чемерис.

Так, согласно результатам соцопроса центра «Социальный мониторинг», если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшие дни, то ОПЗЖ набрала бы 22% голосов. Таким образом, партия Медведчука уверенно оторвалась от конкурентов и вплотную приблизилась к «Слугам народа», рейтинг которых обвалился до 25%.

Эксперт отмечает, что падение рейтинга партии Зеленского является следствием невыполнения своих предвыборных обещаний.

«Надежды на мир, на восстановление гражданских прав, на изменения социально-экономической политики – они не оправдались. И это – причина падения», – сказал Чемерис.

По мнению правозащитника, электорат Зеленского переходит к ОПЗЖ, потому что эта партия не просто обещает, а предлагает конкретные действия. Медведчук, как бы к нему не относились, показал, что ОПЗЖ реально предлагает украинцам исполнение тех надежд, которые не выполняет “Слуга народа”», – подчеркнул Чемерис.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медвчедчук сообщил, что действующей власти необходима кардинальная перезагрузка, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов.

«Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное – преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Закономерным результатом подобного катастрофического экономического провала и антисоциальной политики должна стать немедленная отставка правительства. Более того, чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная “перезагрузка”, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов», – сказал Виктор Медведчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
02 "Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе
03 Кадр с матча Шахтер - Реал стал мемом (фото)
04 Выгнал из дома "чтобы не воняла": новые подробности смерти девушки на стриме
05 Локдаун откладывается? Появилась новая информация об ужесточении карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помогает ли аспирин при коронавирусе: врач дал ответ
Помогает ли аспирин при коронавирусе: врач дал ответ
Хэллоуин уже прошел: украшение главной елки Киева вызвало недоумение в сети
Хэллоуин уже прошел: украшение главной елки Киева вызвало недоумение в сети
Встретимся по ту сторону кислородной маски: врач рассказал о поездке с антимасочниками в электричке
Встретимся по ту сторону кислородной маски: врач рассказал о поездке с антимасочниками в электричке
Где нужно обязательно носить маски: ВОЗ обновила рекомендации
Где нужно обязательно носить маски: ВОЗ обновила рекомендации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь