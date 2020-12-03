Снова в асфальт? "Слуга народа" рассказал о маневрах Кабмина из-за денег от казино

Депутат партии "Слуга народа" Роман Грищук считает, что деньги от легализации игорного бизнеса в Украине, пойдут на аэропортную инфраструктуру, социально-экономическое обеспечение депутатов, - на все, кроме обещанных образования, спорта и науки.
Об этом Роман Грищук заявил на своей странице Facebook.
Как выглядит на самом деле ситуация с фондом по легализации игорного бизнеса.
1. По прогнозу, 7,5 миллиардов от легализации игорного бизнеса должны поступить в бюджет;
2. Статья 20 Бюджета-2021 указывала на то, что эти средства должны пойти на медицину, культуру, спорт, образование и науку;
3. Статью 20 ко второму чтению удалили из бюджета. Средства с игорного бизнеса направятся в специальный фонд (статья 11);
4. Средства из спецфонда направят на аэропортную инфраструктуру, социально-экономическое обеспечение депутатов, - на все, кроме обещанных образования, спорта и науки.
Грищук отметил, что во время голосования за Бюджет-2021, комитет не поддержит такие изменения.
Напомним, закон о легализации игорного бизнеса был подписан Владимиром Зеленским 11 августа. По некоторым данным, поступления в бюджет от игорного бизнеса могут составить 7-8 млрд грн в год.