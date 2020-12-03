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Татаров назвал ложью информацию о выделении земли его тестю и обратился к правоохранителям

Татаров назвал ложью информацию о выделении земли его тестю и обратился к правоохранителям
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров обратился к правоохранительным органам из-за попытки дискредитации его в средствах массовой информации.

Об этом он написал на странице в Facebook. 

"Информация, которую обнародовали сегодня СМИ, о якобы выделении Киевсоветом какой-то земли моему тестю является ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами.

Прошу правоохранительные органы провести расследование и публично сообщить обществу, получали ли какие-либо преференции какие-либо мои родственники или близкие. 

Все, кто получал от государственных или местных органов власти какие-то не предусмотренные законом льготы или преимущества, должны быть привлечены к ответственности.

Я продолжу свою работу на благо интересов государства, не обращая внимание на заказные материалы моих врагов и врагов государства!" - написал он.

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Украина, Олег Татаров, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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