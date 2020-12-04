Медведчук и Кузьмин просят отчитаться, кому США раздавали деньги в Украине и на каких правовых основаниях

Председатель Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и народный депутат Украины Ренат Кузьмин обратились к премьер-министру Украины, руководителю посольства США в Украине и руководителю Госдепа США.

В своем обращении к руководителю Посольства США в Украине Кристине Квин и руководителю Госдепа США Майклу Помпео Медведчук и Кузмин просят сообщить, кому и на каких условиях оказывалась помощь США в Украине, и кто определяет, каким образом распределяется эта помощь.

В запросе на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля народные депутаты требуют от правительства Украины отчитаться о той финансовой помощи, которая была предоставлена правительству Украины правительством США за 2014‒2020 годы. Общая финансовая помощь составила больше 4,1 млрд долларов США, и еще дополнительно 3 млрд долларов США Украина получила для стабилизации экономики.

Также в депутатском обращении со ссылкой на официальный веб-сайт Посольства США в Украине указывается, что 3 марта 2020 года USAID выделило Украине дополнительную помощь на сумму 19 млн долларов США для смягчения последствий пандемии, а всего за 2020 год правительство США выделило Украине 41 млн долларов "для мероприятий по противодействию COVID-19".

Медведчук и Кузьмин просят правительство Украины предоставить информацию о том, на каких правовых основаниях и условиях Украина на протяжении 2014‒2020 годов получает финансовую помощь от США, кто из украинских чиновников, когда и при каких обстоятельствах обратился к США за помощью, в том числе финансовой.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил о том, что непрофессиональные действия Президента Зеленского и его команды привели к тому, что Украина окончательно превратилась в самую бедную страну Европы.

Медведчук убежден, что спасти наше государство от тотального краха могут только досрочные парламентские выборы, формирование нового правительства и, как следствие, изменение социально-экономического курса.