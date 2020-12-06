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В Кривом Роге проходит повторное голосование на выборах мэра: что важно знать

В Кривом Роге проходит повторное голосование на выборах мэра: что важно знать
07:27 Сегодня Телеграф

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского - в Кривом Роге - в воскресенье, 6 декабря, пройдет повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах мэра.

Избирательные участки будут открыты традиционно с 8.00 до 20.00.

За кресло городского мэра борются "Слуга народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик с советником мэра Кривого Рога Константином Павловым от ОПЗЖ.

Часть 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины предусматривает, что в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, получившие наибольшее количество голосов избирателей.

Стоит отметить, что в первом туре лидирующую позицию на местных выборах удерживал нынешний городской голова Юрий Вилкул. Он находился на этой должности 10 лет. 

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Неожиданно для всех 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

В ЦИК рассказали, что повторное голосование состоится на 294 избирательных участках, участие в нем могут принять ориентировочно более 484,8 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены городской территориальной избирательной комиссией не позднее чем на пятый день, то есть до 11 декабря включительно.

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Выборы, Кривой Рог, Местные выборы.

Автор:

Телеграф
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