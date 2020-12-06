В Кривом Роге проходит повторное голосование на выборах мэра: что важно знать

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского - в Кривом Роге - в воскресенье, 6 декабря, пройдет повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах мэра.

Избирательные участки будут открыты традиционно с 8.00 до 20.00.

За кресло городского мэра борются "Слуга народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик с советником мэра Кривого Рога Константином Павловым от ОПЗЖ.

Часть 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины предусматривает, что в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, получившие наибольшее количество голосов избирателей.

Стоит отметить, что в первом туре лидирующую позицию на местных выборах удерживал нынешний городской голова Юрий Вилкул. Он находился на этой должности 10 лет.

Неожиданно для всех 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

В ЦИК рассказали, что повторное голосование состоится на 294 избирательных участках, участие в нем могут принять ориентировочно более 484,8 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены городской территориальной избирательной комиссией не позднее чем на пятый день, то есть до 11 декабря включительно.