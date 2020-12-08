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Генерал объяснил, зачем России на самом деле нужен Крымский мост – это «петля на шее Украины»

Генерал объяснил, зачем России на самом деле нужен Крымский мост – это «петля на шее Украины»
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Возведенный РФ после аннексии Крыма Керченский мост нужен для усиления присутствия в Черноморском регионе. Данное сооружение, "заблокировало Азовское море", став буквально "петлей на шее Украины". 

Такое мнение озвучил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Ходжес

По его словам, когда РФ построила Керченский мост, то заблокировала Азовское море. "Я говорю о том, что мост возвели не просто для удобной логистики и транспорта, нет, это ворота в Азовское море. Когда я увидел построенный мост, то понял, что это петля на Мариуполе, петля на шее Украины в Азовском море", - сказал генерал.

Ходжес уверен, что в России хотели и хотят "получить доступ в другие районы Черного моря", чтобы, как считает Ходжес, "расшатывать Запад". 

Стоит отметить, что из Черного моря РФ управляет своей операцией в Сирии, поддерживая режим Башара Асада, а также руководит операцией в Восточном Средиземноморье, в Ливии, и обвиняет Халифи Хафтара в военных преступлениях.

мост

Таким образом Россия пытается расшатать запад.

"И все это возможно делать из портов в Крыму. И что Россия хочет сейчас? Они хотят получить доступ в другие районы Черного моря. Оттуда они могут влиять на ситуацию в Сербии и Косово, влиять на положение на Кавказе, конечно. Мы уже видим российских так называемых миротворцев в Нагорном Карабахе", - убежден Ходжес.

В свою очередь в РФ пока не комментировали данные высказывания. 

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему Путин склоняет Эрдогана к обмену Карабаха на Крым? - журналист дал ответ.

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Украина, Россия, Крым, Бен Ходжес.

Автор:

Телеграф
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