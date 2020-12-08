Минобороны удивило предложением Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций"

Министерство обороны Украины предложило главному редактору "Цензор Нет" Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны в Facebook.

"Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений. Масштабы критики процессов Министерства обороны соизмеримы с масштабами этих процессов. Одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны является Юрий Бутусов", - сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что реформы, происходящие в оборонной сфере требуют общественного внимания. А Бутусов является одним из самых бескомпромиссных экспертов, освещающих военные вопросы.

"В одном ему не отказать - в неравнодушии. Когда речь о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики", - заявили в Минобороны.

Юрий Бутусов родился в 1976 в Киеве. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности - международное право.

Юрий Бутусов пишет о внутриполитической обстановке в Украине, а также уделяет значительное внимание войне на Донбассе.

Пользователи сети активно обсуждают предложение Минобороны.

"Аааа...., как подлизываются, даже публично"

"МОУ вы так низко пали, что переходите на личности? Фу, блин"

"Сначала объявите конкурс, чтобы Бутусов подал документы, проведите тот конкурс и определите победителя. Какая публичная чушь на границе с нарушением законодательства"

"По крайней мере это открытое предложение, а не кулуарные договорняки"

"Это чтобы рот заткнуть? Компетентность для должности внезапно перестает беспокоить"

"Классный троллинг)"