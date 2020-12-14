Порошенко, чтобы попасть под санкции РФ потребовалось 4,5 года, а Зеленскому хватило полтора - эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский "заслужил" российские санкции против своего окружения всего через полтора года после прихода к власти, в то время как Порошенко для этого потребовалось 4,5.

Об этом в эфире телеканала "Ньюзван" заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

"Давайте посмотрим, когда впервые были наложены российские санкции. Когда еще был Порошенко. Тогда еще был период, когда надеялись, что Порошенко может установить мир. Но санкции на Порошенко наложили через 4,5 года его президентства. Напомню, Порошенко пришел на лозунге мира, закончилось все тем, что он стал лозунгом войны. Потом избиратели дали ему от ворот поворот и сказали, пусть придет Зеленский, который сам сказал, что будет устанавливать мир и нормализовать отношения с соседями. Прекрасно, получи 73%. Чем все закончилось? Зеленский стал еще большим Порошенко, чем сам Порошенко, и получил санкционный список через полтора года, а Порошенко - через 4,5 года", - объяснил он.

Фактически, это означает следующее: Россия не надеется, что при президенте Зеленском на востоке Украины наступит мир. И понимание это пришло втрое быстрее, чем было при Порошенко.

"Чем это закончится для слуг? Фактически, партия Медведчука вытесняет с юго-востока слуг. А где слуги получили больше всего - на востоке и на юго-востоке, паразитируя на лозунгах нормализации отношений и восстановления мира", - подчеркнул Чаплыга.

Политический эксперт обратил внимание, что Россия уже дала четко понять, кто та сила, с которой она готова напрямую говорить и договариваться.