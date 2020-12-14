Зеленский снова собрался на отдых: в сети недоумевают

В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский проведет торжественное открытие новогодней елки на банковой, а затем отправится в очередной отпуск.

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии KP.ua.

"Президент и Первая Леди зажгут новогоднюю ёлку возле Офиса Президента. Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей", - сказала она.

По словам Мендель после этого у Зеленского и сотрудников ОПУ будет "несколько выходных". Тем не менее, по ее словам, благодаря современным технологиям, он будет оставаться на связи.

"Президент всегда реагирует на развитие событий и быстро принимает решения, выходной не может быть причиной отсутствия реакции президента, если происходит что-то важное для страны", - сказала Мендель.

В сети на новость об очередном отпуске Зеленского отреагировали наболевшим вопросом.

"Опять в Оман?", - пишут в сети.

Как сообщалось ранее, Зеленский за время президентства несколько раз ездил в отпуск.

Сразу после второго тура выборов, он с семьей отправился в Турцию.

В июле он и тогдашний глава ОПУ Андрей Богдан отдыхали в Одессе.

Но самым скандальным стал визит Зеленского в Оман.