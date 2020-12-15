Зеленский собирает "слуг" на заседание: что будут обсуждать

Во вторник, 15 декабря, фракция "Слуга народа" проведет заседание. В ней поучаствует президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Сегодня вечером заседание фракции Слуг по вопросу кадров с участием Зеленского", - говорится в сообщении.

Нардеп предполагает, что от этого заседания стоит ожидать назначения Сергея Шкарлета, Юрия Витренко и Юлии Лапутиной.

Ранее заместитель председателя фракции Галина Янченко говорила, что "слуги народа" соберутся, чтобы обсудить возможность назначения министра образования и науки и министра энергетики.

Она отметила, что на эти должности скорее всего будут предлагаться нынешние и.о. руководителей соответствующих министерств Сергей Шкарлет и Юрий Бойко.

"Те, кто выполняют обязанности, их будут предлагать на постоянных министров. Почему это все происходит? Потому что недавно Верховная Рада внесла изменения в закон и теперь и.о. министра имеет гораздо более, скажем так, ограничены полномочия, чем назначенный министр. И меньше полномочий, чем имели и.о. министра раньше. то есть, если ранее и.о. министра от полноценного министра отличался в первую очередь тем, что не может голосовать на заседании Кабмина, то теперь врезаются еще целый ряд полномочий - и связанные с распоряжением материально-техническим и некоторыми другими", - заявила нардеп.