Нардепы спровоцировали правовую коллизию с бюджетом: что произошло

15 декабря во время очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, после внесения правок в Бюджетный кодекс Украины был объявлен перерыв, прямо перед голосованием о принятии законопроекта о Госбюджете на 2021 год. А все потому, что Рада проголосовала за две взаимоисключающие правки в Бюджетный кодекс.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
В свою очередь народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что происходит в Раде и почему пришлось сделать перерыв.
Читайте также в материале "Телеграфа": В Раде продлили особый порядок местного самоуправления в районах Донецкой и Луганской областей.