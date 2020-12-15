Нардепы спровоцировали правовую коллизию с бюджетом: что произошло

15 декабря во время очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, после внесения правок в Бюджетный кодекс Украины был объявлен перерыв, прямо перед голосованием о принятии законопроекта о Госбюджете на 2021 год. А все потому, что Рада проголосовала за две взаимоисключающие правки в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В свою очередь народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что происходит в Раде и почему пришлось сделать перерыв.

Во время голосования Бюджетного Кодекса 4100-д был проголосован ряд правок по местным акцизам. Вышла небольшая правовая коллизия.

Также эти правки повлияли на баланс всего Бюджета 2021 года. На те же субвенции областям.

В эти минуты заседает бюджетный Комитет и пытается найти выход, как теперь сбалансировать Бюджет.

Также видимо придется ещё раз вернуться к голосованию за Бюджетный Кодекс.

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