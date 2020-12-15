Стали известны имена еще двух возможных новых украинских министров

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Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Вечером 15 декабря президент Владимир Зеленский будет участвовать в заседании фракции "Слуга народа". Ожидается, что будет рассмотрены кандидатуры на пост министров по делам энергетики, образования и ветеранов.

Однако журналист Сергей Лещенко обнародовал в Телеграм-канале информацию о том, что помимо них будут рассмотрены также кандидатуры на посты министра экологии и министра аграрной политики. 

"На фракции “Слуга народа” во вторник будут рассмотрены пять кандидатур на должности в правительстве. Сами кандидаты в министры будут включаться на заседание или придут лично выступить", - написал Лещенко. 

Роман Опимах, которого рассматривают на должность министра экологии, ранее занимал пост  главы Госгеонедр. 

Роман Лещенко с 20 июня 2020 года является главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Как сообщалось ранее, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявляла, что "слуги" соберутся на заседание вечером 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения министра образования и науки и министра энергетики.

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Все по теме:

Сергей Лещенко, Слуга народа, Роман Лещенко, Роман Опимах.

Автор:

Телеграф
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