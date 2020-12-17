История с трудоустройством Бутусова в Минобороны получила продолжение

В Министерстве обороны Украины анонсировали встречу главы ведомства Андрея Тарана с военным журналистом Юрием Бутусовым 19 декабря. Планируется обсудить подробные перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщили в Фейсбуке Министерства обороны Украины.

Стоит напомнить, что все началось с того, что Минобороны предложило работу Бутусову, который как известно критикует работу ведомства. После чего он ответил, что принимает предложение МОУ и ждет приглашений к министру или к президенту.

Так, 9 декабря Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить "разницу между Минобороны и Генштабом". В то же время в ведомстве сообщили, что не нашли вакансии для журналиста, которые бы устроили всех.

В свою очередь в министерстве отметили, что не могут делать исключений "ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона". В ответ на это Бутусов сказал, что подает в суд на Минобороны с требованием извинений.