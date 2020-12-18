В СМИ сообщили скандальные подробности об одном из советников главы ОПУ Михаиле Пасечнике

Михаил Пасечник является одним из 20 советников руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Его фигура привлекла внимание СМИ, так как он непосредственно связан с медицинской отраслью, которая в 2021 году будет играть существенную роль для Украины. Скандальные подробности советника Ермака сообщает «Дело».

«Если детально проанализировать биографию Михаила Пасечника, то бросается в глаза, что каждый этап его деятельности заканчивался скандалами, долгами, судами, схемами и коррупционными обвинениями», - говорится в материале.

По данным издания, Пасечник дважды возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам Министерства здравоохранения, в 2002-2003 и 2014-2015 годах. В оба этих периода его деятельность сопровождалась громкими скандалами.

«Именно о нем говорилось в материалах Контрольно-ревизионного управления, где было сказано «об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств» в 2002-2003 годах», - пишет «Дело». Тогда проверка КРУ установила, что чиновники Минздрава, одним из которых был Пасечник, за бюджетные средства закупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Среди этих «своих» фирм главной была сеть аптек «Фалби», совладельцем которой является Пасечник.

С «Фалби» связан еще один скандал, пишет издание. Эту компанию Пасечник основал в 1994 году и быстро довел сеть аптек до 250 розничных точек. «Но уже через некоторое время аптеки «Фалби», - пишет «Дело», - начали закрываться еще быстрее, чем открывались в девяностых». К этому времени Пасечник успел взять кредит в государственном Укрэксимбанке и одолжить около 300 млн гривен у поставщиков и производителей фармпрепаратов.

«Долг Пасечника перед государственным банком достиг 1 млрд гривен. Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года «Укрэксимбанку» удалось продать собственность «Фалби» всего за 185 млн гривен. Большинство поставщиков «Фалби» также оказались в числе пострадавших», - сообщается в материале.

Также, пишут авторы материала, в 2014 году Пасечник, возглавляя Гослекслужбу, разрешил допуск на украинский рынок препарата «Кофекс» производства индийской компании «Дженом Биотек». Этот препарат, уточняется в статье, «из-за содержания кодеина используют наркозависимые».

«Любые скандалы, связанные с медицинской сферой, всегда очень тонко воспринимаются обществом. Именно поэтому присутствие Пасечника среди лиц, приближенных к главе Офиса Президента, вызывает много вопросов к биографии этой персоны», - пишут авторы публикации.