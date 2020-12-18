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В СМИ сообщили скандальные подробности об одном из советников главы ОПУ Михаиле Пасечнике

В СМИ сообщили скандальные подробности об одном из советников главы ОПУ Михаиле Пасечнике
11:47 Сегодня Телеграф

Михаил Пасечник является одним из 20 советников руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Его фигура привлекла внимание СМИ, так как он непосредственно связан с медицинской отраслью, которая в 2021 году будет играть существенную роль для Украины. Скандальные подробности советника Ермака сообщает «Дело».

«Если детально проанализировать биографию Михаила Пасечника, то бросается в глаза, что каждый этап его деятельности заканчивался скандалами, долгами, судами, схемами и коррупционными обвинениями», - говорится в материале.

По данным издания, Пасечник дважды возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам Министерства здравоохранения, в 2002-2003 и 2014-2015 годах. В оба этих периода его деятельность сопровождалась громкими скандалами.

«Именно о нем говорилось в материалах Контрольно-ревизионного управления, где было сказано «об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств» в 2002-2003 годах», - пишет «Дело». Тогда проверка КРУ установила, что чиновники Минздрава, одним из которых был Пасечник, за бюджетные средства закупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Среди этих «своих» фирм главной была сеть аптек «Фалби», совладельцем которой является Пасечник.

С «Фалби» связан еще один скандал, пишет издание. Эту компанию Пасечник основал в 1994 году и быстро довел сеть аптек до 250 розничных точек. «Но уже через некоторое время аптеки «Фалби», - пишет «Дело», - начали закрываться еще быстрее, чем открывались в девяностых». К этому времени Пасечник успел взять кредит в государственном Укрэксимбанке и одолжить около 300 млн гривен у поставщиков и производителей фармпрепаратов.

«Долг Пасечника перед государственным банком достиг 1 млрд гривен. Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года «Укрэксимбанку» удалось продать собственность «Фалби» всего за 185 млн гривен. Большинство поставщиков «Фалби» также оказались в числе пострадавших», - сообщается в материале.

Также, пишут авторы материала, в 2014 году Пасечник, возглавляя Гослекслужбу, разрешил допуск на украинский рынок препарата «Кофекс» производства индийской компании «Дженом Биотек». Этот препарат, уточняется в статье, «из-за содержания кодеина используют наркозависимые».

«Любые скандалы, связанные с медицинской сферой, всегда очень тонко воспринимаются обществом. Именно поэтому присутствие Пасечника среди лиц, приближенных к главе Офиса Президента, вызывает много вопросов к биографии этой персоны», - пишут авторы публикации.

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Телеграф
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