Поможет ли Байден Зеленскому избежать экономического краха в Украине: озвучен прогноз

Новая администрация Джо Байдена, победу которого на президентских выборах уже подтвердила коллегия выборщиков США, вряд ли займется вопросами вывода Украины из кризиса при действующем правительстве, учитывая масштабы коррупции в стране, поэтому страну может ждать дефолт.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

"Что касается критического экономического положения Украины, многое будет зависеть от того, какую позицию займет сам Киев, и какой подход займет руководство министерства финансов и министерства энергетики США. Но выбор здесь небольшой – между дефолтом (и бросовой распродажей украинских активов) и попыткой содействия частичному экономическому оздоровлению с учетом важности Украины для восточного фланга НАТО", - уверен он.

По словам эксперта, главный вопрос будет заключаться в том, какой будет позиция украинского правительства, поскольку "для финансовых структур США объемы и схемы украинской коррупции – давно не секрет".

"Если позиция правительства не изменится – дефолт и экономический крах неизбежны", - констатирует Толстов.

В тоже время, он уверен, что "если у власти в Киеве будет находиться более грамотное и ответственное правительство – возможны торг и более конструктивное обсуждение путей выхода из кризиса". Но подобное возможно лишь после эффективной ликвидации коррупционной составляющей и "ограничения сверхдоходов олигархических групп".

"Разумеется, свой план возрождения экономики должен предлагать и отстаивать сам Киев. Администрация Байдена заниматься этим не будет. Однако пока нет никаких ожиданий и признаков, что нынешняя властная группировка готова к формированию правительства, способного предложить реалистичный план выхода из кризиса", - говорит он.

В тоже время, Толстов довольно осторожен в оценке позитивного выхода Украины из этого кризисного тупика.

"И в первом, и во втором случае перспективы для Украины весьма плачевны. Урезание расходов, жесткая монетарная политика, сокращение социальной сферы", - констатирует эксперт.

Подробнее о том, что может означать для Украины президентство Джо Байдена, инаугурация которого состоится в январе, читайте в материале "Телеграфа": Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов