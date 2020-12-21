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Скандально известный Михаил Пасечник обнаружен среди советников главы Офиса Президента

Скандально известный Михаил Пасечник обнаружен среди советников главы Офиса Президента
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Фото: delo.ua

Среди двадцати советников руководителя ОПУ Андрея Ермака внимание журналистов привлек Михаил Пасечник, который ранее дважды возглавлял Госслужбу по лекарственным средствам и был фигурантом многочисленных скандалов.

Об этом пишет Delo.ua.

«Если детально проанализировать биографию Михаила Пасечника, то бросается в глаза, что каждый этап его деятельности заканчивался скандалами, долгами, судами, схемами и коррупционными обвинениями», - сообщается в материале.

Пасечник в 1994 году основал фармацевтическую компанию «Фалби» и в короткие сроки довел сеть аптек под этим брендом до 250 точек. К 2011 году, говорится в статье, бизнес Пасечника оценивался как девятый по величине в стране.

«Развить бизнес, - уточняют авторы публикации, - Пасечнику удалось, в том числе, благодаря кредитному соглашению с государственным «Укрэксимбанком». Когда пришло время расплаты по долгам — успешный менеджер оказался не таким уж и успешным. Вернуть свои деньги пытались одновременно поставщики и производители лекарств, с которыми сотрудничала компания, и банк».

Сумма задолженности Пасечника перед Укрэксимбанком составила 1 млрд гривен, которые он так и не выплатил, как не рассчитался и с долгами поставщикам. Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года «Укрэксимбанку» удалось продать собственность «Фалби» всего за 185 млн гривен. Большинство поставщиков «Фалби» также оказались в числе пострадавших.

Кроме этого, пишет издание, проверка КРУ обнаружила, что в 2002-2003 годах госбюджету был нанесен ущерб на сотни миллионов гривен. Основным фигурантом расследования КРУ был Пасечник, который в 2002-2003 годах впервые возглавлял Гослекслужбу.

«За бюджетные средства чиновники Минздрава Украины закупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке», - пришли тогда к выводу в КРУ. Главной «своей» фирмой была компания Пасечника «Фалби».

Также, сообщают авторы статьи, в 2014 году, когда Пасечник вновь возглавлял Гослекслужбу, он выдал разрешение на продажу в Украине кодеиносодержащего препарата «Кофекс» индийского производства. Как уточняется в материале, «из-за содержания кодеина его используют наркозависимые».

«Присутствие Пасечника среди лиц, приближенных к главе Офиса Президента, вызывает много вопросов к биографии этой персоны», - делают вывод журналисты.

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Михаил Пасечник, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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