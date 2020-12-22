ОПЗЖ и ЕС договорились работать в едином ключе, чтобы добиться роспуска этого созыва парламента - Сазонов

Внеочередные выборы в Раду могут стать реальностью в 2021 году. Крупнейшие оппозиционные партии страны – ОПЗЖ и ЕС – договорились работать в едином ключе, чтобы добиться роспуска этого созывать парламента.

Об этом заявил политический эксперт Кирилл Сазонов:

«Как пишут украинские издания, соответствующую информацию подтвердили в обеих партиях.

В своих интервью лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук неоднократно говорил, что в сложившейся политической ситуации, когда партия власти потеряла доверие людей, было бы разумно провести внеочередные выборы в Раду, чтобы перезапустить выполнение тех обещаний, с которыми президент Зеленский шел на выборы. Это вопросы мира на Донбассе, деолигархизация страны, восстановление экономики, повышение благосостояния украинцев и др. Потому как «слуги народа» этими вопросами вообще не занимаются.

С Порошенко понятно – он после проигрыша на выборах президента пытается вернуться на первые роли и методично работает против Зеленского по всем фронтам, имея защиту от преследований, выданную западными посольствами.

По моей информации, Медведчук и Порошенко попытаются развалить монобольшинство, чтобы вызвать политический кризис и добиться роспуска Рады. Не секрет, что во фракции «СН» есть ряд депутатов, которые не разделяют идеологию президентской политсилы».

«Сам Зеленский об этом знает и даже начал говорить об этом в интервью. В частности, на днях в интервью The New York Times он фактически подтвердил факт, что со «слугами» «работают» финансовые группы Порошенко и Медведчука. Это не может не беспокоить Зеленского, ведь в случае перевыборов он потеряет большинство в парламенте и превратится во второго Ющенко. Поэтому не удивляйтесь, если вскоре в Раде мы увидим все более частые демарши «слуг», провалы законопроектов и, возможно, даже выход депутатов из президентской фракции» - отметил эксперт.