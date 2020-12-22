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Самый большой баланс позитива и негатива – у Медведчука, – КМИС и "Демократические инициативы" по заказу посольства Нидерландов

Самый большой баланс позитива и негатива – у Медведчука, – КМИС и "Демократические инициативы" по заказу посольства Нидерландов
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф

Украинцы назвали Владимира Зеленского одновременно и политиком, и неудачником года.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива", проведенного с 5 по 13 ноября 2020 года.

Украинцы чаще всего называют Владимира Зеленского политиком года – такое мнение высказали 14,5% опрошенных. В то же время, Зеленский лидирует и в номинации "Неудачник года" с результатом 28,0%.

"Можно сказать, что в 2020-м году Украина осталась без Политика года. Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему Президенту В. Зеленскому, но даже его назвали политиком года только 15%", – говорится в пресс-релизе КМИС и фонда "Демократические инициативы".

Как отмечают КМИС и "Демократические инициативы", Порошенко, занявший второе место, также получил вторую позицию в рейтинге "Неудачник года".

"Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг "Неудачник года" – действующего Президента считают неудачником года 28%, П. Порошенко – 14%… Напомним, в прошлом году В. Зеленского политиком года считали 46% украинцев", – напоминают КМИС и "Демократические инициативы".

Неудачник

В то же время, по такому показателю как баланс позитивных и негативных оценок лидирует председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

По данным опроса КМИС и фонда "Демократические инициативы", Виктор Медведчук продемонстрировал наилучший показатель – "плюс" 4,4%. 6,9% опрошенных назвали Медведчука политиком года, только около 2% оценили его деятельность негативно.

Следом за Медведчуком идут такие политики как сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (5,4% против 1,3%) и глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (5,4% против 2,3%).

Неудачник

Общенациональный опрос проведен фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрос проводился методом личного интервью face-to-face, было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Финансирование опроса проводилось в рамках проекта MATRA Посольства Королевства Нидерландов.

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Телеграф
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