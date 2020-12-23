Коронавирусные миллиарды в опасности, они могут достаться скандальному Михаилу Пасечнику - СМИ

Как пишут «Факты», по данным некоторых источников, куратором массовой вакцинации украинцев на Банковой назначили Михаила Пасечника. В настоящее время он является советником руководителя ОП Андрея Ермака, а до этого уже дважды возглавлял Гослекслужбу, и всякий раз – с громкими скандалами, связанными с разворовыванием бюджетных средств и допуском на аптечный рынок препаратов с содержанием наркотических веществ.

В 2005 году Контрольно-ревизионная комиссия в Минздраве выявила нарушения на миллионы гривен при использовании бюджетных денег для закупки лекарств и оборудования. «Оказалось, - пишут «Факты», - что чиновники Минздрава за бюджетные средства покупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по завышенным ценам».

Главным фигурантом коррупционных схем был Пасечник, возглавлявший в то время Гослекслужбу. Почти все тендеры Минздрава выигрывала принадлежащая ему компания «Фалби».

«В 2014 году Михаил Пасечник повторно возглавил Гослекслужбу, - говорится в статье «Фактов», - когда главой Минздрава стал Олег Мусий. Оба продержались на должностях менее года, однако были замечены в коррупционных скандалах».

Как отмечается, Пасечник сразу после назначения начал лоббировать интересы одесского завода «Интерхим». Главным препаратом этого предприятия был «Кодтерпин», содержащий кодеин, который активно использовался для кустарного производства наркотиков.

С Пасечником связан еще один скандал с кодеиносодержащими препаратами. Как пишут «Факты», в должности главы Гослекслужбы он активно лоббировал продажу в аптеках Украины ранее запрещенного препарата «Кофекс» производства индийской компании «Дженом Биотек».

Кроме этого, в 2006 году принадлежащая Пасечнику «Фалби» подписала с «Укрэксимбанком» кредитное соглашение на 40 млн долларов. За эти деньги Пасечник построил огромный логистический комплекс под Киевом, но долг «Укрэксимбанку» так и не вернул. К 2020 году он составил уже 1 млрд гривен, и банк смог продать имущество «Фалби» только на 185 млн гривен.

На закупку вакцин из госбюджета Украина планирует потратить 15 млрд гривен. Учитывая то, что Пасечник в данное время в Офисе Президента курирует именно вопросы борьбы с Covid, «общественность вместе с медиа должна пристально следить за тем, как эти деньги будут потрачены», предупреждают «Факты».