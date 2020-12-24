Одиозному советнику Ермака Пасечнику могут доверить 15 миллиардов на вакцинацию от COVID-19

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Пасечник назначен фактическим ответственным за кампанию по вакцинации от коронавируса.

Для закупки вакцин предусмотрено выделение из бюджета 15 млрд грн. Но Пасечник известен в медицинских кругах тем, что пропагандировал гомеопатию, владел крупнейшей сетью гомеопатических аптек, на которую взял кредит и не вернул, пишет KP.ua.

По мнению журналистов, Украина рискует не только провалить медицинскую кампанию, но и потерять огромные суммы денег налогоплательщиков.

Пасечник был пропагандистом и популяризатором гомеопатических средств. По данным ВОЗ, за все время существования гомеопатии так и не было доказано, что она эффективна при лечении хотя бы одной не самой сложной болезни. Но именно через свою сеть аптек «Фалби» он и продавал бесполезные с медицинской точки зрения препараты.

В 2006 году эта сеть получила в государственном УкрЭксимБанке кредит на 40 миллионов долларов, но вскоре прекратила выплаты по долгам. Лишь в этом году банку удалось продать залоговое имуществе на сумму 185 млн грн, тогда как размер долга составляет 1 миллиард.

Кроме того, Пасечник дважды возглавлял Гослекслужбу, и в этом качестве выдал разрешение на импорт в Украину индийского препарата «Кофекс», содержащего наркотические вещества и популярного среди наркоманов.

Также, как установило Контрольно-ревизионное управление, «Фалби» Пасечника выигрывала большинство тендеров Минздрава и продавала государству препараты по ценам, в пять раз превышающим рыночные.

«Если Пасечнику на самом деле дадут руководить вакцинацией и распоряжаться 15 миллиардами, мы будем с ностальгией вспоминать о том, что у нас вообще когда-то была медицина», - говорится в статье.

Напомним, по инициативе Пасечника также были разработаны изменения в законодательство с целью монополизации фармрынка большими аптечными сетями и вводились схемы дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей.