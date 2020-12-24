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Одиозному советнику Ермака Пасечнику могут доверить 15 миллиардов на вакцинацию от COVID-19

Одиозному советнику Ермака Пасечнику могут доверить 15 миллиардов на вакцинацию от COVID-19
10:07 Сегодня Телеграф

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Пасечник назначен фактическим ответственным за кампанию по вакцинации от коронавируса.

Для закупки вакцин предусмотрено выделение из бюджета 15 млрд грн. Но Пасечник известен в медицинских кругах тем, что пропагандировал гомеопатию, владел крупнейшей сетью гомеопатических аптек, на которую взял кредит и не вернул, пишет KP.ua.

По мнению журналистов, Украина рискует не только провалить медицинскую кампанию, но и потерять огромные суммы денег налогоплательщиков.

Пасечник был пропагандистом и популяризатором гомеопатических средств. По данным ВОЗ, за все время существования гомеопатии так и не было доказано, что она эффективна при лечении хотя бы одной не самой сложной болезни. Но именно через свою сеть аптек «Фалби» он и продавал бесполезные с медицинской точки зрения препараты.

В 2006 году эта сеть получила в государственном УкрЭксимБанке кредит на 40 миллионов долларов, но вскоре прекратила выплаты по долгам. Лишь в этом году банку удалось продать залоговое имуществе на сумму 185 млн грн, тогда как размер долга составляет 1 миллиард.

Кроме того, Пасечник дважды возглавлял Гослекслужбу, и в этом качестве выдал разрешение на импорт в Украину индийского препарата «Кофекс», содержащего наркотические вещества и популярного среди наркоманов.

Также, как установило Контрольно-ревизионное управление, «Фалби» Пасечника выигрывала большинство тендеров Минздрава и продавала государству препараты по ценам, в пять раз превышающим рыночные.

«Если Пасечнику на самом деле дадут руководить вакцинацией и распоряжаться 15 миллиардами, мы будем с ностальгией вспоминать о том, что у нас вообще когда-то была медицина», - говорится в статье.

Напомним, по инициативе Пасечника также были разработаны изменения в законодательство с целью монополизации фармрынка большими аптечными сетями и вводились схемы дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей.

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Телеграф
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