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К власти в Украине могут прийти военные: прогноз генерала

К власти в Украине могут прийти военные: прогноз генерала
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф

В Украине есть довольно мощная всенародная поддержка армии. В отличие от аналогичной - ее верховного главнокомандующего (как прошлого, так и нынешнего). Какова вероятность, что у нас во власть пойдут военные? Своим мнением с «Телеграфом» поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко

«Действительно, военнослужащие пользуются в Украине серьезной поддержкой. И некоторые уже пошли в политику. Нередко это пиаровские попытки в интересах отдельных партий, не имеющие особого успеха, - отмечает генерал. - К тому же, пробиться в политику пытались военные низших тактических звеньев».

Если говорит о высших государственных постах, то это - вопрос стратегической безопасности государства, подчеркивает Игорь Романенко.

«Должна быть соответствующая военная подготовка. Умение управлять тысячами военных в сложных условиях боевой обстановки - ценное управленческое достояние государства! Неспроста в развитых государствах во власть приходят люди с колоссальным опытом. В том числе – и военным. В некоторых странах даже на законодательном уровне закреплено, что руководить государством может только должным образом подготовленный в военной области человек, - подчеркивает генерал. - У нас, увы, это не так. Поэтому настаиваю на обязательном соответствующем обучении (в том числе военном) президента и высшего состава власти. Тем более, когда страна живет в состоянии гибридной войны».

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По словам Игоря Романенко, в том же Национальном университете обороны (ранее – академия) всегда были курсы для руководящего состава государства.

«Но они заполнялись, как правило, госчиновниками 3-го уровня. Считалось же, что никто не собирается на нас нападать, - отмечает генерал. - Финансирование ВСУ было на уровне – 1% от ВВП. Это - медленное умирание, за что мы платим теперь потерей территорий и тысячами жизней. Сейчас на оборону выделяется более 3,5% от ВВП! Относительно государственных чиновников высших эшелонов - во власть должны идти профессионалы, кто может это делать, кто обучен. Возможно, кто прошел войну. Такие люди будут иметь всё больший вес в обществе. Граждане разобрались, похоже, что надо иметь сильных руководителей. Есть отдельные кандидаты и сейчас. Есть профи-военные высокого уровня. Думаю, военный с соответствующим опытом во главе украинского государства (или в высшем руководстве) – дело двух-трех ближайших каденций».

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Автор: Андрей Питонов

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Украина, ВСУ, Генералы, Игорь Романенко.

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Телеграф
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