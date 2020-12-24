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Рожкова готова последовать примеру Витренко и получить от НБУ деньги через суд, - журналист

Рожкова готова последовать примеру Витренко и получить от НБУ деньги через суд, - журналист
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, которая судится с НБУ за отмену выговора, который еще несколько месяцев назад получила от работодателя, на самом деле может потребовать выплатить ей многомилионную премию.

Об этом в своем блоге на "Цензор.Нет" пишет журналист Сергей Лямец.

По его мнению, моральных оснований судиться с НБУ вообще и Советом НБУ в частности у Рожковой нет никаких. Журналист отметил, что она, по одной версии, может "страховаться" от возможного увольнения, поскольку после следующего выговора будет уволена.

"Но есть и другая версия. Она гласит, что возможная "личная страховка" - это отнюдь не главная причина начала боевых действий. Источники, близкие к Нацбанку, намекнули: иск чиновницы может преследовать более "высокую" цель: сорвать приезд миссии МВФ в Украину под предлогом кадровых межусобиц в центробанке. По факту, может повториться сценарий, разыгранный вокруг увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия. Его вроде добровольная отставка была трактована как посягательство на независимость НБУ и де-факто сорвала размещение украинских евробондов. Теперь ставки еще более высоки. Вопрос стоит ребром: кто будет контролировать денежное обращение страны?" - отмечает журналист.

 По его словам, косвенным подтверждением этой гипотезы может быть дата подачи иска, поскольку Рожкова подала его не сразу после вынесения взыскания, а много дней спустя - во время приезда очередной миссии Фонда. 

"И неважно, что срыв миссии навредит также президенту, премьеру и всем, кто в последние месяцы пытался договориться о выделении денег для Украины. Если эта версия верна, то выглядит она как неуместный фарс. Для полноты впечатления не хватает еще, чтобы Рожкова произнесла фразу: "МВФ – это я... в кресле зампреда", а то и председателя правления НБУ. Но предположим, что все это не так. Что никто и не собирался срывать миссию МВФ. Скажете, тогда все нормально? Я считаю, что нет", - пишет Лямец.

 Журналист отметил, что новый глава Набцанка Кирилл Шевченко, в отличие от своего предшественника Якова Смолия, будет действовать намного решительнее, поскольку от НБУ ждут конкретных реформ, а не продолжение роли пассивного участника. И в связи с этим, он может избавиться от Рожковой, как от "подрывного элемента", который дискредитирует работу команды, выполняющего свои, а не командные решения.

"Когда Рада Нацбанка вынесла Рожковой выговор, она решила обжаловать это в суде. По слухам, она требует возвращения социально-административного пакета, иначе отношения с международными институтами будут разорваны. Если эта мания величия будет прогрессировать, то действительно, на следующем этапе придется опасаться от него иска к НБУ за выплату многомиллионной премии, как иронизируют коллеги из "Обозревателя", "за доведения банка "Платинум" до банкротства. Качать государства в своих собственных интересах – уже стало трендовой штукой в среде чиновников "порошенковского призыва". Может Петру Алексеевичу наконец-то образумить своих бывших соратников?... Считаю, что примеру Рожковой должны последовать все министры и замминистры. Особенно если они что-то успешно развалили. Особенно если остались в стороне, когда нужно было действовать. Ведь если можно Витренко (экс-топ чиновник "Нафтогаза", подавший иск на 94 млн грн. - ред.) и Рожковой, наверняка можно и всем остальным", - иронизирует журналист.

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что перспективы иска Рожковой к Совету НБУ "самые оптимистические". 

"Ее иск попал на рассмотрение к судье Любови Бортащук. По данным открытых источников, она вполне современный человек, который хорошо понимает, насколько сложно работать в государственной власти в наши дни. Очень интересно, что будет дальше", - добавил Лямец.

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Телеграф
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