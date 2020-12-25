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Евросоюз снял санкции с Азарова, и беглый экс-премьер уже создает проблемы Украине

Евросоюз снял санкции с Азарова, и беглый экс-премьер уже создает проблемы Украине
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В пятницу, 25 декабря, Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.

Об этом сообщили в решении суда.

Адвокаты Азарова обжаловали решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, которое продлило индивидуальные санкции против окружения експрезидента Януковича, включая Азарова, еще на год.

В то же время, Азаров уже не находится в санкционном списке ЕС. Евросоюз исключил его из "черного списка" в марте 2020 года. В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Стоит отметить, что под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских чиновников:

  • Виктор и Александр Януковичи,
  • Виталий Захарченко, 
  • Виктор и Артем Пшонки, 
  • Виктор Ратушняк, 
  • Сергей Курченко, 
  • Дмитрий Табачник, 
  • Сергей Арбузов,
  • Александр Клименко. 

Санкции в отношении них продлены на один год - до 6 марта 2021 года.

А тем временем, 29.12.2020 в 11:00 (по киевскому времени) состоится пресс-конференция европейских адвокатов. Решение суда в пользу Азарова подтвердило отсутствие в Украине права на справедливое правосудие. Этот юридический прецедент даст возможность реабилитировать сотни людей, которые были лишены права отстаивать свои права в украинских судах.

Стоит напомнить, что ранее 6 мая Высший антикоррупционный суд отказал адвокату Николая Азарова Наталье Дрыгваль в жалобе на постановление следователя от 18 сентября 2019 года про приостановление досудебного расследования в уголовном производстве.

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Все по теме:

Виктор Янукович, Николай Азаров, Украина, ЕС, Евросоюз.

Автор:

Телеграф
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